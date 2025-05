Próxima atualização do WhatsApp permitirá chamadas e videochamadas de qualquer navegador

O WhatsApp planeja introduzir chamadas e videochamadas de qualquer navegador em algumas de suas próximas atualizações. Reportagens da mídia internacional dizem que a configuração expandirá a maneira como os usuários do serviço de mensagens do Meta interagem.

Até o momento, o WhatsApp só permite chamadas de vídeo por meio de seus aplicativos oficiais. Ou seja, você só pode realizar essas ações pelo seu celular (Android ou iOS), tablets ou pelos aplicativos da Microsoft e macOS.

No entanto, se você abrir o WhatsApp em navegadores como Google Chrome, Safari, Mozilla ou Microsoft Edge, tudo o que você pode fazer é conversar.

Bem, a próxima atualização permitirá chamadas de vídeo por meio de qualquer navegador, embora o relatório indique que elas começarão com o Chrome e o Safari.

WhatsApp videollamadas

WhatsApp: um aplicativo que está sempre em construção

O WhatsApp é o serviço de mensagens mais popular do planeta. Mais de dois bilhões de usuários mensais fazem dele o principal meio de comunicação do mundo.

Eles alcançam esse número com modificações como as que anunciamos nesta análise, e com outras atualizações que visam promover a interação multimídia entre os usuários.

Reações de adesivos para mensagens, criação de pastas de adesivos, tradução automática de notas de voz para texto e a introdução de inteligência artificial (MetaAI) são as atualizações mais recentes do WhatsApp.

Apesar dessas modificações na interface, o WhatsApp continua enfrentando a oposição de um grupo minoritário nas redes sociais, que o critica por duvidar que seja um aplicativo seguro, dada sua polêmica parceria com o Facebook e o Instagram.