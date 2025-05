Os Neandertais criaram as armas do Homo sapiens: objeto de 80.000 anos descoberto na Rússia confirma isso

Neandertais e Homo Sapiens coexistiram por milhares de anos na Terra. A primeira espécie foi extinta há aproximadamente 40.000 anos, e a outra é a dos humanos de hoje. Herdamos muitas coisas deles, como este objeto descoberto na Rússia, que tem 80.000 anos.

Na Caverna Mezmaiskaya, localizada na região do Cáucaso do Norte ou Ciscaucásia, na Rússia, arqueólogos descobriram uma importante ponta de lança feita de osso. Esse material leva os cientistas a acreditarem que era uma arma poderosa, que causava muitos danos e que era usada para caça e sobrevivência.

A descoberta foi feita há 22 anos, em 2003. Mas foi somente agora, com a ajuda de técnicas tecnologicamente avançadas, que os arqueólogos determinaram a idade da peça, sugerindo que as pontas de lança foram feitas por neandertais na Europa, antes do surgimento do Homo sapiens.

De acordo com uma reportagem da National Geographic, essas pontas de lança foram analisadas usando “técnicas avançadas de microscopia, tomografia computadorizada e espectroscopia”.

Eles descobriram que ele foi esculpido com pedras para dar um formato afiado e o material que usaram foi osso de bisão. Depois disso, ele foi encaixado em um pedaço de madeira.

Ponta de lança dos Neandertais

“Esta descoberta sugere que os neandertais já inovavam na fabricação de armas sofisticadas. É uma evidência clara de que eles desenvolveram tecnologia avançada por conta própria, sem a influência dos humanos modernos, que chegaram à Europa muito mais tarde”, disseram os cientistas autores deste estudo, publicado no Journal of Archaeological Science.

“Esta ponta é semelhante às pontas de lança de osso feitas posteriormente pelos humanos modernos, porém mais rudimentar. Os neandertais parecem ter dado os primeiros passos nessa tecnologia”, acrescentaram os pesquisadores.