Minecraft removeu oficialmente o suporte à realidade virtual

Minecraft é um desses jogos que parece estar em todo lugar: consoles, celulares, PCs, tablets, micro-ondas (bem, quase). Sua flexibilidade e capacidade de adaptação às novas tecnologias têm sido um dos seus maiores pontos fortes… até agora.

Porque enquanto muitos apostavam em um futuro em VR, a Microsoft decidiu que, pelo menos para o Minecraft, esse futuro acabou.

Chega de escolher em VR

Com a chegada da atualização 1.21.80 para a Bedrock Edition do Minecraft, o suporte para dispositivos de realidade virtual (RV) e realidade mista (RM), a tentativa frustrada da Microsoft de misturar mundos, foi oficialmente encerrada.

Isso significa que não haverá mais atualizações para a experiência em headsets como o Oculus Rift ou o Windows Mixed Reality. É uma despedida anunciada: em outubro do ano passado, a empresa já havia anunciado que março de 2025 seria o último dia, e agora, com um pouco mais de elegância, esse dia chegou.

E agora?

A boa notícia (porque sempre há) é que a Vivecraft ainda permite que você aproveite o Minecraft em realidade virtual. Claro, em letras pequenas: esta alternativa só é compatível com a edição Java para PC.

Então, se você foi um dos jogadores que usaram o Bedrock com um headset de VR, você terá que voltar aos controles clássicos ou migrar para o Java... com algumas etapas adicionais.

A Microsoft garantiu que, apesar do fim do suporte, mundos e compras (incluindo as preciosas Minecoins) continuarão funcionando em telas normais, como seu monitor comum.

Mas se você esperava construir seu império cúbico flutuando dentro dele com um óculos de realidade virtual, essa porta está oficialmente fechada.

Um sinal sobre o futuro do metaverso?

Além do Minecraft, essa mudança é mais um prego no caixão do entusiasmo da Microsoft pelo metaverso e pela realidade mista de alguns anos atrás.

O sonho de mundos virtuais interconectados, onde quebrar pedras e atirar blocos em 3D era a coisa mais normal do mundo, agora é visto mais como uma demonstração interessante do que como o futuro dos jogos.

Então, por enquanto, se você quiser jogar Minecraft com o corpo todo, provavelmente terá que se vestir de Steve e correr pela sala de estar. Sem visor. Sem imersão. Só você, uma pá imaginária e um monte de nostalgia pixelada.