Ciência das emoções: especialista explica a força do vínculo materno sob a perspectiva da neurociência

Para muitos, o relacionamento com a mãe não termina na infância. Estudos psicológicos confirmam que os primeiros laços emocionais deixam uma marca duradoura.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A teoria do apego sustenta que os vínculos iniciais moldam inconscientemente a maneira como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos. Um apego seguro gera confiança, autoestima e relacionamentos saudáveis, mas um apego inseguro — evasivo, ambivalente ou desorganizado — pode fazer com que os adultos sintam que precisam conquistar amor, vivam com sentimentos de não serem suficientes ou se sintam desconectados de seus sentimentos.

Maternidade (Freepik)

E é algo que não é estudado apenas de uma perspectiva psicológica, mas que a biologia e a neurociência confirmam.

Reparando o vínculo sem julgamento

Mas falar em curar o vínculo não é sinônimo de julgar. Mas é preciso entender que toda mulher foi, em algum momento, uma boa mãe com os recursos disponíveis, com as condições emocionais e as ferramentas que tinha à mão; e que, como todo ser humano, ele vem com suas próprias histórias, suas próprias feridas e situações não resolvidas. Essa compreensão não apaga as feridas, mas nos permite abordá-las sem negação e, principalmente, sem idealização, a partir de uma nova perspectiva: a de transformar a história que contamos a nós mesmos.

Neste contexto, e no marco do Dia das Mães, Pablo Fuenzalida, especialista em transformação humana, nos convida a refletir sobre as emoções não resolvidas que esse vínculo desperta na vida adulta e oferece ferramentas concretas para começar a curá-las por meio da consciência, do corpo e de um trabalho emocional profundo.

Gravidez Foto: Freepik. (Mr.Nuttapong Bangnimnoi)

E como isso é abordado?

O criador da experiência experiencial Unlimited Expansion destaca que sua abordagem integra neurociência, física quântica, bioenergética, liderança emocional e espiritualidade prática, usando uma linguagem clara, emocionalmente compreensível e com suporte científico.

ANÚNCIO

Em vez de repetir fórmulas, Paul propõe um caminho de transformação pessoal baseado em experiência, evidência e propósito: entender como nós, seres humanos, nos transformamos e, a partir daí, ativar uma nova maneira de viver.

Com base em sua experiência, Pablo Fuenzalida explica que “as emoções da mãe durante a gravidez, como medo, culpa, alegria ou ternura, já influenciam o feto. O ambiente emocional é transmitido biologicamente. Aprendemos desde antes de nascer como é habitar este mundo.”

Ultrassom ©ALEXANDER RATHS - Archivo

“A figura materna é idealizada”

Continuando com o vínculo materno, um dos pontos mais profundos levantados pela especialista é que o sofrimento nem sempre advém do que se vive, mas sim do que se imagina. A ferida não é o que aconteceu, mas sim a interpretação irrefletida, natural nos primeiros anos, do contraste entre o que recebemos e o que precisávamos, que é a nossa expectativa inocente e inconsciente. Grande parte do ressentimento adulto em relação às nossas mães advém da expectativa da mãe que queríamos, num modelo idealizado e descompassado com a realidade humana. Essa lacuna entre o que imaginei e o que recebi cria uma ferida silenciosa e inconsciente. Simplificando: não é só o que estava faltando que dói, mas o que não conseguimos deixar ir.

Ele também se refere ao “deveria ser” como uma prisão emocional. Tanto mães quanto filhos carregam modelos internalizados de como deveriam ser. E esses modelos, muitas vezes idealizados, irreais ou ultrapassados ​​(vêm de contextos culturais antigos), geram culpa. “A culpa é uma emoção aprendida. Ela decorre do julgamento que fazemos entre como agimos e como achamos que deveríamos ter agido. Mas esse modelo muitas vezes nem é realista: é simplesmente herdado”, afirma. Assim, as mães se sentem culpadas por não corresponderem a uma imagem inatingível. E as crianças também, por não se encaixarem nas versões que aprenderam como aceitáveis.

Maternidade (Freepik)

Outro ponto relevante são os traumas invisíveis que moldam nossas vidas. Além dos grandes eventos traumáticos, Pablo se concentra nos chamados “traumas com t minúsculo”: deficiências sutis, repetidas ao longo do tempo. “O abraço que não recebi. O reconhecimento que nunca veio. O silêncio em momentos-chave. Não são eventos dramáticos, mas moldam uma identidade que acredita não ter valor suficiente”, explica. Essas pequenas feridas moldam como nos relacionamos, como nos defendemos, como amamos... e como nos protegemos de ser amados.

Outra camada menos visível, mas igualmente poderosa, é aquela herdada da linguagem do cuidado: o medo como herança emocional. “Quando ouvimos constantemente ‘não!’ e ‘cuidado!’ quando crianças, aprendemos a agir com base no medo e a desenvolver uma relação com o mundo baseada no perigo. Esse medo nos foi transmitido por aqueles que nos amavam, buscando nos proteger do nosso impulso vital de explorar e vivenciar o mundo com os nossos sentidos. Esses limites necessários para cuidar de nós mesmos também nos moldaram”, explica a especialista.

Ferramentas concretas: corpo, emoção e história

Pablo nos convida a começar pelo mais básico: reconhecer o que sentimos sem lutar contra isso. E sugere ferramentas aplicáveis:

● Respiração: “Mudar o ritmo da nossa respiração por dois minutos pode alterar a nossa fisiologia. Isso muda o nosso estado emocional. E isso muda a nossa percepção.” “Particularmente a respiração lenta e profunda, calma, gera paz.” Ao repetir isso constantemente e com frequência, nos conectaremos mais frequentemente com essas emoções.

Meditação (Pexels)

● Reveja seu humor subjacente: “Às vezes, não é a emoção específica que domina, mas o humor em que estamos presos. Esse estado é sustentado por uma narrativa interna que não vemos, mas repetimos, e é a base do nosso diálogo interno.”

● Mude a narrativa que sustenta o sofrimento: “Se eu viver com ressentimento, provavelmente acredito que o mundo é injusto comigo. E enquanto eu não rever essa crença, esse estado de espírito continuará sendo meu lar.”

Maternidade (Freepik)

LEIA TAMBÉM:

WhatsApp: a maneira fácil de ativar o modo “Dia das Mães”

Próxima atualização do WhatsApp permitirá chamadas e videochamadas de qualquer navegador

Um problema residual está surgindo com a adoção da IA ​​em smartphones: notificações

Este Dia das Mães pode ser mais do que apenas um momento para dar flores. Pode ser um convite para olhar honestamente. Reconhecer o que nos causa sofrimento constante. Para entender o que era possível… e o que não era. E, a partir daí, comece a construir um novo relacionamento. Com a nossa mãe, mas acima de tudo, conosco mesmos. “Tudo o que você consegue transformar, transforma tudo. Porque tudo está conectado a todo o resto. Não importa onde você começa a sua transformação. O importante é que você faça o trabalho”, conclui Pablo Fuenzalida.