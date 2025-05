Um grande se despede: Microsoft encerra oficialmente o Skype

Houve uma época em que o Skype era o rei absoluto das videochamadas. Muito antes do Zoom se tornar onipresente ou do Discord dominar nossos horários de jogos e trabalho remoto, o Skype era o nome que todos usávamos quando queríamos ver o rosto de alguém através da tela.

Seu toque permanece gravado na memória de milhões, como um hino da era pré-streaming.

Mas, em uma atitude que não foi nenhuma surpresa para quem acompanhou seu lento declínio nos últimos anos, a Microsoft encerrou oficialmente o Skype, encerrando assim um capítulo importante na história das comunicações digitais.

O começo, a ascensão... e a queda

Lançado em 2003, o Skype revolucionou a maneira como as pessoas se comunicavam pela Internet, permitindo chamadas de voz e vídeo gratuitas de qualquer lugar do mundo.

Ele mudou de mãos várias vezes — do eBay para investidores canadenses e, finalmente, para a Microsoft em 2011 por US$ 8,5 bilhões — e, em seu auge, teve mais de 100 milhões de usuários mensais.

Durante anos, foi onipresente: de computadores e telefones a consoles de videogame. Mas, aos poucos, a concorrência foi ganhando terreno.

WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Meet e, claro, Discord, ofereceram soluções mais simples, mais modernas e, acima de tudo, menos confusas do que as inúmeras reformulações do Skype e seus recursos meio esquecidos, como “Skype Mojis” ou “SkypeMe!”

Do legado ao esquecimento digital

Para muitos, o Skype acabou sendo aquele aplicativo pré-instalado que rodava sozinho em segundo plano e que você só abria por engano. Em 2023, tinha apenas 36 milhões de usuários mensais, um número respeitável, sim, mas minúsculo para uma gigante como a Microsoft.

A chegada da pandemia foi o golpe final: enquanto todos migravam para o Zoom, o Skype parecia perdido em meio às suas próprias atualizações.

Agora, se você tentar baixá-lo do site oficial, receberá uma mensagem de erro. O único remanescente funcional é o Skype for Business, que continuará operando de forma independente.

E meus dados?

Não se preocupe, seus contatos e bate-papos não serão perdidos. A Microsoft garante que eles serão migrados automaticamente para o Microsoft Teams, seu atual carro-chefe na área de comunicações, embora para muitos usuários isso soe mais como uma punição do que um consolo.

Se preferir assumir o controle, você também pode exportar manualmente seus dados do Skype antes de dizer adeus definitivamente.

O Skype pode não estar mais entre nós, mas seu impacto é inegável. Foi a ponte para milhões de conversas, reuniões, chamadas internacionais e até entrevistas de emprego. Um pioneiro faleceu, mas seu legado — embora agora na forma de memes e nostalgia — continua vivo.