O clássico Pac-Man retorna, mas talvez não da maneira que você espera

Pac-Man não é apenas um dos ícones mais reconhecidos da história dos videogames, ele também é uma lenda que ajudou a definir toda uma era de jogos de arcade. Desde sua estreia em 1980, esse simpático, porém glutão, personagem amarelo apareceu em consoles, filmes, parques temáticos e até em camisetas.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Mas agora, numa reviravolta inesperada (embora saborosa), Pac-Man retorna na forma de... um livro de receitas. Sim, é hora de cozinhar.

Pac-Man: O Livro de Receitas Oficial

Este livro de receitas de 160 páginas não é apenas uma curiosidade nostálgica. Pac-Man: The Official Cookbook traz mais de 60 receitas inspiradas no universo do Pac-Man, incluindo Inky Wings, Pac-Man Mac & Cheese e outras guloseimas temáticas.

Cada prato vem com instruções claras e fotos coloridas, ideal para quem quer comer bem sem ter que passar por um labirinto de degraus. Você pode adquiri-lo por US$ 30 a partir de 13 de maio.

Para os fãs que também querem jogar com estilo

Se cozinhar não é sua praia, mas você ainda quer prestar homenagem ao clássico dos fliperamas, você também pode conferir o controle sem fio PowerA Pac-Man Special Edition.

Este controle não só parece saído de um fliperama retrô, como também brilha no escuro, tem gatilhos e joysticks de efeito Hall e é compatível com Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atualmente, está à venda por US$ 90 (antes US$ 100) na Amazon.

ANÚNCIO

Outros livros de receitas para jogadores que você pode encomendar

Se o seu apetite por videogames vai além do labirinto, há outros livros de receitas temáticos a caminho:

Persona: The Official Cookbook — inspirado em Persona 3, 4 e 5. Lançado em 23 de setembro.

Eat the Borderlands — tour culinário do Loader Bot por Pandora. Disponível em 29 de julho por US$ 27,89.

Ambas oferecem receitas acessíveis e visualmente deslumbrantes, perfeitas para impressionar seus colegas jogadores... ou simplesmente para não passar fome entre os jogos.

LEIA TAMBÉM:

O verdadeiro relógio do juízo final: NASA calcula como e quando o apocalipse acontecerá

Missão Psyche da NASA sofre mau funcionamento a caminho de asteroide

O pior que poderia acontecer: anúncios podem chegar aos chatbots

Então agora você já sabe: se você já se perguntou qual era o gosto do mundo do Pac-Man, em breve você poderá descobrir sem precisar correr atrás de cerejas pixeladas. Bom apetite, jogador.