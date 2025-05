Menor que um rato: encontrados restos mortais de gato de 300.000 anos

Uma equipe de arqueólogos descobriu os restos mortais do que podem ser os menores felinos da história em uma caverna no leste da China. Esta é uma espécie extinta, conhecida como Prionailurus kurteni, parente direto dos felinos que conhecemos hoje.

Imagine gatos desse tamanho, que podem ser tão grandes quanto ratos ou até menores. “Eles cabem na palma da sua mão”, disseram os arqueólogos que trabalharam nesta descoberta.

Os restos mortais do gato foram encontrados em uma caverna na região de Hualongdong. O fóssil, que consiste em um fragmento de mandíbula com dois dentes bem preservados, sugere que esse gato era comparável em tamanho à palma da mão de um adulto médio.

De acordo com uma revisão do Muy Interesante, os pesquisadores dizem que o animal viveu há aproximadamente 300.000 anos, numa época em que os primeiros humanos já caminhavam pela região.

Fóssil de dentes de gato Foto Jiangzuo et alAnnales Zoologici Fennici, 2024

Menor que ratos? Eles também caçavam roedores

Cientistas que analisaram essa espécie dizem que os pequenos felinos eram predadores, pois apesar de pequenos, provavelmente caçavam roedores e outros animais menores. Esse comportamento lhe confere um papel crucial no equilíbrio do ecossistema.

A descoberta é significativa porque desafia ideias anteriores sobre a diversidade e evolução dos felinos na Ásia. Até agora, a existência de um felino tão pequeno na pré-história era desconhecida, sugerindo que o Sudeste Asiático pode ter sido um ponto-chave na evolução desses animais.

Cientistas do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados (IVPP) da Academia Chinesa de Ciências, responsáveis ​​pela descoberta, planejam realizar mais escavações na Caverna Hualongdong, na esperança de encontrar mais vestígios que ajudem a entender melhor a vida do Prionailurus kurteni e sua relação com outras espécies felinas.