Live-action de One Piece continua sendo o assunto do momento: agora quebrou um recorde

Netflix compartilha a primeira imagem oficial da segunda temporada do live-action de One Piece

Em um oceano cheio de adaptações live-action que naufragam antes mesmo de zarpar, a versão da Netflix de One Piece tem sido aquele navio raro que não apenas flutuou, mas está avançando com o vento. Com um elenco que capturou a essência do mangá e uma abordagem respeitosa ao material de origem, a série surpreendeu céticos e fãs, tornando-se um verdadeiro fenômeno global.

Mas longe de ficar parada, a produção continua gerando burburinho… e agora, está até quebrando recordes.

Um recorde muito elegante de navegação

Durante a Osaka Comic Con 2025, realizada no INTEX Osaka, o live-action de One Piece estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness: 897 pessoas usando chapéus de palha ao mesmo tempo, superando o recorde anterior de 797.

Isso mesmo, quase 900 tripulantes prontos para embarcar em uma aventura pirata épica, com chapéu e tudo.

O evento principal, o “Palco das Celebridades”, foi o cenário da conquista. Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami) e, para total deleite do público, Jacob Romero Gibson (Usopp) apareceram lá, fazendo uma aparição surpresa digna de uma entrada teatral.

O público explodiu em aplausos e selfies… e mais chapéus.

Uma convenção que já é tradição

Este evento faz parte da terceira edição da Osaka Comic Con, que desde 2023 é o evento irmão da Tokyo Comic Con (criada em 2016). Realizado de 2 a 4 de maio, reuniu milhares de fãs de entretenimento e cultura pop.

Além do elenco pirata, figuras como Sung Kang, Mads Mikkelsen, Christina Ricci, Nicolas Cage, Bill Skarsgård e outros desfilaram. Mas quem recebeu mais aplausos foi o próprio Mackenyu, que é praticamente um herói nacional.

Mais que um record, uma declaração de amor por One Piece

O Recorde do Guinness não era apenas uma curiosidade divertida. Foi um símbolo: uma demonstração de quão viva e unida é a comunidade de fãs.

Ver centenas de pessoas usando chapéus de palha é mais do que cosplay: é uma homenagem ao legado de Luffy e sua tripulação, aos sonhos impossíveis e à eterna busca por “One Piece” que tanto nos une.

O filme live-action, com todas as suas conquistas e agora esse novo recorde, deixa claro que ele ainda está navegando forte... e que a jornada está apenas começando.