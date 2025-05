Viajar milhões de anos-luz nas profundezas do Universo é possível

Como chegamos a um planeta que está a milhões de anos-luz de distância? O que precisamos fazer para poder viajar para outra galáxia? Essas são perguntas que a ciência vem fazendo desde 1924, quando Edwin Hubble descobriu que havia outras galáxias além da Via Láctea.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

As distâncias do Universo são impossíveis de serem percorridas por uma nave espacial tripulada por humanos, com a ciência que conhecemos hoje. Se chegar aos confins do sistema solar levaria uma vida inteira, imagine o que seria necessário para embarcar em uma aventura para outra galáxia.

No entanto, existe uma teoria que pode tornar possível viajar milhões de anos-luz em um curto espaço de tempo. É apenas uma teoria, mas como está escrita no papel com cálculos científicos, é candidata a opção.

Viagem através de buracos negros

Buracos de minhoca são um dos conceitos mais intrigantes da física teórica. Imagine o universo como uma folha de papel: se você marcar dois pontos distantes e depois dobrar o papel de forma que eles se toquem, o buraco em ambas as extremidades seria o equivalente a um buraco negro.

Em suma, seria um atalho cósmico que nos permitiria viajar distâncias enormes, como milhões de anos-luz, em apenas alguns segundos.

Embora pareça ficção científica, a ideia não está totalmente fora do contexto científico. A teoria da relatividade geral de Einstein permite que esses túneis espaciais existam, pelo menos no papel.

ANÚNCIO

Em teoria, seria possível entrar por uma extremidade do buraco negro e sair instantaneamente em um local incrivelmente distante no universo. Esse tipo de viagem, se possível, revolucionaria nossa compreensão do tempo, do espaço e até mesmo da exploração intergaláctica.

No entanto, há vários poréns. Uma das principais é que um buraco negro, se fosse formado, seria extremamente instável. Ele entraria em colapso quase instantaneamente, impedindo qualquer nave de atravessá-lo.

Obra de arte que representa um experimento quântico que observa o comportamento de um buraco negro INQNET/A. MUELLER (CALTECH) (INQNET/A. MUELLER (CALTECH)/Europa Press)

LEIA TAMBÉM:

As redes sociais deixaram de existir: afirma Mark Zuckerberg no julgamento antitruste contra a Meta

Days Gone Remastered chegou: aqui estão as principais diferenças entre o original e o remasterizado

Propriedade fracionada: o modelo de investimento que está crescendo graças à tecnologia e à internet

Alguns modelos teóricos propõem que uma forma exótica de matéria, com propriedades antigravitacionais, seria necessária para mantê-lo aberto. Mas esse assunto ainda não foi descoberto e, por enquanto, permanece no campo da especulação.