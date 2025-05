O verdadeiro relógio do juízo final: NASA calcula como e quando o apocalipse acontecerá

Os dias da existência da Terra parecem estar contados. Um estudo científico determinou a data do fim do mundo, devido ao impacto do Sol no sistema planetário que habitamos.

A ciência em geral sempre teorizou que o Sol, a fonte vital de nossa energia e vida, será ele próprio a causa de nossa extinção. Estrelas massivas têm datas de nascimento e morte, embora nem todas cheguem ao fim da mesma forma.

Nossa estrela central está em uma fase que os cientistas chamam de “Principal”, na qual ela converte hidrogênio em hélio por meio da fusão nuclear. Teorias históricas sugerem que em algum momento o hidrogênio começará a acabar e o Sol inevitavelmente começará a se expandir.

Estimativas científicas indicam que esse processo ocorrerá dentro de 5 bilhões de anos. Entretanto, muito antes que isso aconteça, a vida desaparecerá da Terra, pois não haverá possibilidade de uma atmosfera estável como a atual.

Cientistas da NASA e da Universidade de Tóquio, no Japão, conduziram simulações em supercomputadores, que lhes permitiram determinar a data exata em que a vida não será mais possível neste planeta.

Os resultados dos cálculos dizem que a vida não será mais possível na Terra por volta do ano 1.000.002.021. Isso significa que faltam exatamente 999.999.996 anos para o fim do mundo.

Sol sobre a Terra

Essas estimativas fazem deste o estudo mais preciso até agora sobre quanto tempo nos resta na Terra; seria, em qualquer caso, um verdadeiro relógio do juízo final.

Kazumi Ozaki, um dos cientistas envolvidos na pesquisa, diz que o aspecto mais importante do estudo é que “descobrimos que a atmosfera oxigenada da Terra não será uma característica permanente”.