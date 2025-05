O pior que poderia acontecer: anúncios podem chegar aos chatbots

(Photo by Leon Neal/Getty Images)

Os chatbots já estão em toda parte. Eles nos ajudam a escrever e-mails, planejar viagens, responder perguntas e até mesmo resolver dilemas existenciais às três da manhã. O que começou como uma ferramenta curiosa se tornou parte cotidiana de nossas vidas digitais.

Mas é claro que onde há atenção, há negócios... e isso significa uma coisa: anúncios.

Google está testando anúncios em conversas de IA

De acordo com a Bloomberg, o Google já começou a experimentar algo que parecia inevitável: inserir anúncios diretamente no fluxo de conversas dos chatbots.

Para isso, contou com a ajuda de startups de inteligência artificial, como iAsk e Liner, e expandiu sua rede de publicidade AdSense para Pesquisa para cobrir esses novos cenários.

Na prática, anúncios já começaram a ser vistos inseridos abaixo das respostas geradas por esses chatbots. Em alguns casos, como no caso da startup Perplexity, as marcas podem até patrocinar perguntas de acompanhamento. Sim, aquele “quer saber mais?” pode vir com um adesivo publicitário.

Por que agora?

A lógica do Google é simples: a pesquisa com tecnologia de IA começou a mudar a maneira como os usuários navegam na web.

Se as pessoas pararem de fazer perguntas em mecanismos de busca tradicionais e, em vez disso, perguntarem diretamente a um chatbot, o Google precisará de uma nova maneira de exibir anúncios. E ele não quer perder seu trono como rei da publicidade digital.

Além disso, o Google há muito considera ferramentas como o ChatGPT uma ameaça ao seu modelo de negócios. Ao colocar anúncios em chatbots, você pode recapturar parte dessa atenção… e, claro, monetizá-la.

E agora?

Por enquanto, esse recurso está sendo testado com parceiros selecionados. Nem todos os chatbots exibirão anúncios imediatamente, mas se essa tendência continuar, provavelmente veremos cada vez mais deles. A grande questão é como os usuários reagirão.

Porque uma coisa é ver anúncios em um site, e outra é tê-los inseridos no meio de uma conversa que parece pessoal.

O Google consegue equilibrar a monetização sem quebrar a magia do bate-papo fluido? Ou será que todos nós acabaremos dizendo à IA “não, obrigado, não quero outro cupom”? O tempo — e os testes A/B — dirão.