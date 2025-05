Missão Psyche da NASA sofre mau funcionamento a caminho de asteroide

Existe um asteroide no Sistema Solar chamado Psyche 16, que é cheio de pedras preciosas. Estimativas científicas sugerem que essa enorme quantidade de rochas vale 90 vezes mais que a economia global. A NASA enviou uma missão espacial para este corpo há alguns anos.

A missão tem objetivos científicos. Não pense que a NASA foi procurar pedras preciosas para vender como joias na Terra. O que é realmente impressionante sobre esse asteroide é que sua composição pode conter a resposta para a origem da vida em nosso planeta.

No entanto, de acordo com relatórios recentes da agência espacial dos EUA, a missão teve problemas no caminho para Psyche 16.

De acordo com relatos publicados no blog oficial da agência, a sonda espacial da missão Psyche registrou uma estranha diminuição na pressão do combustível. Para evitar maiores danos, a NASA decidiu desligar os propulsores e a espaçonave está em uma espécie de modo de pairar.

“Os engenheiros da missão Psyche da NASA estão trabalhando para determinar a causa da recente redução na pressão do combustível no sistema de propulsão da espaçonave. A espaçonave utiliza propulsão elétrica solar, um sistema que utiliza energia solar para gerar energia para quatro propulsores elétricos. Esses propulsores impulsionam a espaçonave ejetando átomos carregados, ou íons, do gás neutro xenônio”, escreve a agência espacial americana.

Nave Psyche, em uma ilustração da NASA

“A equipe da missão optou por adiar o empuxo enquanto os engenheiros trabalham para entender a queda de pressão. O projeto da missão prevê uma pausa no empuxo até pelo menos meados de junho, antes que a espaçonave perceba qualquer efeito em sua trajetória”, explicaram.

Missão Psyche

A sonda espacial da NASA partiu para o asteroide em outubro de 2023. A jornada é de 3,54 bilhões de quilômetros. Ainda há um longo caminho a percorrer até chegar à superfície da rocha espacial.

Sabe-se que ferro e níquel estão presentes em Psyche. Mas além desses dois metais, a rocha pode estar cheia de ouro e platina. Portanto, se estimativas anteriores sobre o asteroide estiverem corretas, seus metais valeriam mais de US$ 10 trilhões.

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE - Archivo (SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE/Europa Press)

Além dos metais mencionados acima, há um ao qual a NASA dá atenção especial. Eles são chamados planetesimais e são um bloco de construção de um planeta rochoso que nunca se formou.

Psyche pode ter colidido com outros grandes corpos celestes durante sua formação inicial e perdido sua crosta rochosa externa. Os humanos não conseguem penetrar o núcleo metálico da Terra, então visitar Psyche pode oferecer uma janela única para a história das colisões violentas e acréscimo de matéria que criaram planetas como o nosso.