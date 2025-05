Há uma razão pela qual o atraso do GTA 6 está sendo comemorado

Theft Auto está no pódio, sem dúvidas. Cada lançamento marca não apenas um marco técnico, mas também um fenômeno cultural. Portanto, a chegada de GTA 6 é provavelmente o evento mais aguardado da próxima temporada.

O entusiasmo é enorme, e por um bom motivo: estamos falando do sucessor do segundo jogo mais vendido da história. Então, quando a Rockstar anunciou que o lançamento seria adiado do outono de 2025 para 26 de maio de 2026, o mundo dos games explodiu... mas não de um jeito ruim.

A reação geral: decepção total (exceto por um)

Jogadores com a cabeça baixa. Analistas ajustando suas previsões. Acionistas da Take-Two respirando fundo. A maioria das respostas ao atraso foi negativa, com o CEO Strauss Zelnick até mesmo garantindo que a empresa “continuará a ganhar muito dinheiro este ano”.

Mas, como a GamesRadar corretamente observou, havia apenas uma alma comemorando com um sorriso: Luke Dale.

Quem? Ninguém menos que o ator que interpreta Hans Capon em Kingdom Come: Deliverance 2, um dos lançamentos importantes de 2025.

E ele levanta um ponto muito válido: competir com GTA 6 na mesma janela de lançamento é basicamente como lançar uma comédia independente no mesmo fim de semana de um filme da Marvel com cinco super-heróis e um dragão.

“Obrigado, Rockstar”: quando seu jogo respira aliviado

O adiamento do GTA 6 abre uma lacuna enorme no calendário de 2025, que agora pode ser preenchida por jogos que, de outra forma, teriam sido ofuscados pelo hype da mídia da Rockstar. Dale foi direto: seu jogo agora tem espaço para brilhar.

E sejamos honestos, você não é o único desenvolvedor que provavelmente está brindando silenciosamente. Claro que em 2026 tudo vai se complicar novamente, mas como dizem: problema adiado, problema resolvido.

E enquanto isso, os jogadores de PC… ainda estão esperando.

Vale lembrar que, mesmo com esses meses adicionais de desenvolvimento, GTA 6 ainda não foi anunciado para PC. Então, se você estava pensando em aproveitar isso em sua configuração potente com ray tracing e mods, más notícias: talvez você tenha que esperar até 2027, ou até 2028.

Por enquanto, o calendário de 2025 é um pouco menos intimidador. E enquanto muitos estão tristes por não poderem visitar Vice City tão cedo quanto esperavam, outros — como Dale — estão gratos por terem um pouco mais de oxigênio antes que o furacão Rockstar chegue.