Estudo descobre possível origem do ouro: uma das estrelas mais estranhas do Universo

Qual é a origem do ouro? Como é possível que esse metal pesado seja naturalmente abundante em algumas regiões da Terra? Um estudo científico tentou rastrear as origens desta pedra preciosa e atribuiu sua origem a um tipo raro de estrela, que normalmente não é abundante no Universo.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

De acordo com dados científicos obtidos em 2004 pelo Laboratório Internacional de Astrofísica de Raios Gama da Agência Espacial Europeia (hoje fechado), o ouro pode ter se originado da expulsão de energia de um magnetar.

O que é um magnetar? É um tipo extremamente raro e poderoso de estrela de nêutrons, notável por ter o campo magnético mais forte conhecido no universo.

Para colocar isso em perspectiva: seu campo magnético pode ser um trilhão de vezes mais forte que o da Terra. Isso é tão intenso que poderia apagar informações de cartão de crédito a milhares de quilômetros de distância.

Os magnetares nascem após a explosão de uma estrela muito massiva em uma supernova. Em vez de formar um buraco negro, em alguns casos, a matéria colapsa em uma estrela de nêutrons de rotação rápida com um campo magnético massivo, explica a NASA em seu blog oficial.

Em uma ejeção que teria causado uma desaceleração em sua rotação, o conceito deste artista retrata um magnetar perdendo material no espaço NASA/JPL-CALTECH (NASA/JPL-CALTECH/Europa Press)

Como o ouro é produzido?

Um estudo científico realizado por pesquisadores da Universidade de Columbia e da Universidade Estadual da Louisiana, com base em dados do laboratório mencionado, afirma que a radiação de um magnetar levou à criação de metais pesados.

ANÚNCIO

Magnetares são eventos estelares que ocorreram nos estágios iniciais do Universo, então sua existência remonta a dezenas de bilhões de anos.

LEIA TAMBÉM:

As redes sociais deixaram de existir: afirma Mark Zuckerberg no julgamento antitruste contra a Meta

Days Gone Remastered chegou: aqui estão as principais diferenças entre o original e o remasterizado

Propriedade fracionada: o modelo de investimento que está crescendo graças à tecnologia e à internet

“Ele está respondendo a uma das perguntas do século e resolvendo um mistério usando dados de arquivo que estavam quase esquecidos”, disse Eric Burns, astrofísico da LSU e coautor da pesquisa, de acordo com o Gizmodo.