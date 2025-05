Days Gone Remastered chegou: aqui estão as principais diferenças entre o original e o remasterizado

Você pode comprar Days Gone Remastered a partir de 25 de abril. Este título, adaptado para aproveitar ao máximo todo o poder do PlayStation 5, apresenta novos recursos emocionantes que trarão de volta à vida a incrível aventura de Deacon St. John em um perigoso futuro pós-apocalíptico.

Recursos específicos do PS5

A versão remasterizada utilizará o feedback tátil e os gatilhos adaptáveis ​​do controle DualSense para uma experiência mais envolvente. Além disso, um novo pacote de troféus será incluído, projetado especificamente para os novos modos de jogo.

Como alternativa, se você possui a versão para PS4, você pode transferir seus dados salvos para o PS5 para continuar sua aventura exatamente de onde parou.

Novos desafios

Days Gone Remastered contará com três novos modos de jogo para testar até o sobrevivente mais veterano;

Horde Assault: Este é um modo arcade onde você enfrentará encontros intensos contra ondas gigantescas de Freakers.

Contra o Tempo: Projetado para os jogadores mais competitivos, ele registrará seus melhores tempos em cada dificuldade, fornecendo estatísticas no final de cada corrida.

Permadeath: ou morte permanente, é um modo em que o jogo termina automaticamente se Deacon morrer e você deve começar de novo.

Sobreviva em 4K

Esta edição contará com gráficos aprimorados, incluindo melhor iluminação, sombras de maior qualidade e neblina mais profunda, proporcionando realismo e imersão. Além disso, nesta versão, você encontrará resolução nativa em 4K a 30 FPS e 1440p a 60 FPS.

Somado a isso, há tempos de carregamento mais rápidos graças ao SSD de alta velocidade do PS5 e, para ouvir melhor as ameaças, Days Gone Remastered suporta áudio Tempest 3D em fones de ouvido.

Recursos de acessibilidade para mais jogadores

Como mencionamos em um post anterior, esses novos recursos levarão a experiência de Days Gone Remastered a um público mais amplo, com melhorias como legendas personalizáveis, Modo de Alto Contraste, narração na interface do usuário, dicas de áudio colecionáveis, controles totalmente reconfiguráveis, ajuste de velocidade do jogo e mais detalhes nesta postagem do Blog do PlayStation.

Days Gone Remastered já está disponível na PlayStation Store. Se você ainda tem sua cópia para PS4, atualize para a versão para PS5 por US$ 10.