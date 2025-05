As redes sociais deixaram de existir: afirma Mark Zuckerberg no julgamento antitruste contra a Meta

Sem muita hesitação ou insinuação, Mark Zuckerberg declarou que as mídias sociais deixaram de existir. As alegações do fundador do Facebook estão alinhadas com o processo antitruste contra a Meta, liderado pela Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).

Autoridades dos EUA acusam a Meta Platforms de praticar monopólio nas mídias sociais, após suas aquisições do Instagram (comprado em 2012 por US$ 1 bilhão) e do WhatsApp (comprado em 2014 por US$ 19 bilhões).

A agência governamental dos EUA acusa a Meta de ter consolidado e mantido um monopólio ilegal no mercado de “redes sociais pessoais”. A defesa de Zuckerberg, que segundo a mídia internacional passou aproximadamente 10 horas testemunhando (incluindo os três dias em que ele compareceu ao tribunal), argumenta que as mídias sociais como tal não existem mais.

Se a acusação é que a Meta estabeleceu um monopólio nas redes sociais pessoais, onde os usuários interagem entre si, então para Mark Zuckerberg isso não é mais o caso.

A equipe jurídica da empresa apresentou um relatório mostrando que as pessoas não estão mais visualizando as postagens de seus amigos e, em vez disso, estão usando suas plataformas como uma janela para visualizar conteúdo como entretenimento ou canais de consumo em massa.

“As redes sociais como tal se tornaram obsoletas”, disse Mark Zuckerberg, de acordo com a The New Yorker. E nesse sentido, as plataformas da Meta competem ativamente com outros aplicativos, entre os quais identificou TikTok, YouTube, Snapchat, LinkedIn e X.

De acordo com um relatório da Forbes, Zuck diz que as pessoas veem apenas 20% das postagens de seus amigos no Facebook e apenas 10% no Instagram. O restante, de acordo com dados do Meta, é gasto visualizando postagens de criadores de conteúdo ou influenciadores.