O brutal sistema militar de ataque e defesa que Elon Musk está supostamente construindo para os EUA

A cada dia temos mais elementos em mãos que podem nos ajudar a comparar Elon Musk com Tony Stark. Não é por acaso que o magnata sul-africano apareceu, interpretando a si mesmo, em Homem de Ferro 2, quando soubemos que, por meio da SpaceX, ele estaria projetando um sistema avançado de defesa e ataque militar. Ele é chamado de “Domo Dourado” e a ideia é que os Estados Unidos o utilizem em uma hipotética Terceira Guerra Mundial.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Isso foi relatado pelo El Cronista em uma matéria publicada. O portal cita uma reportagem da Reuters (com seis fontes), que revela que a SpaceX (empresa espacial de Elon Musk) pretende lançar mais de 1.000 satélites que defenderão o território norte-americano a partir da órbita baixa da Terra.

O veículo citado relata que o tratado foi autorizado por Donald Trump por meio de uma ordem executiva assinada em janeiro. A ideia é desenvolver uma rede de defesa via satélite que intercepte mísseis.

No entanto, do número de satélites mencionados, destacam-se cerca de 200, que seriam equipados com mísseis (não se especifica se serão de longo alcance) para contra-atacar em caso de ação militar contra os Estados Unidos.

O relatório indica que a SpaceX trabalhará em conjunto com duas empresas, chamadas Palantir e Anduril.

O Pentágono não gosta disso

Relatórios de analistas internacionais revelam que o Pentágono e as Forças Armadas dos Estados Unidos não gostam muito dessa ideia. As razões para isso são que um sistema militar altamente complexo e altamente confidencial, que já foi revelado à mídia, está sendo completamente privatizado.

ANÚNCIO

Outra preocupação é que um grande orçamento está sendo alocado para desenvolver este sistema tecnológico chamado “Gold Dome”, que, se concluído, seria um dos mais avançados do planeta.

O “Gold Dome” funciona de forma semelhante aos sistemas de defesa das Forças Armadas de Israel: possui sensores que identificam lançamentos e pousos e os interceptam, se necessário.

Israel e Hamás (AP Foto/Fatima Shbair, Archivo) (Fatima Shbair/AP)

Notícias como essa chegam em um momento de tensão para o mundo. Embora a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial não pareça viável para as grandes potências, os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia ainda persistem.

LEIA TAMBÉM:

Esta picape elétrica está fazendo tudo que o Cybertruck da Tesla não conseguiu fazer: vai ser um sucesso

Solução dos clientes da Intel para evitar tarifas? Comprar CPUs mais antigas

WhatsApp sai em defesa do círculo azul da Meta que você agora vê em todos os lugares

A Coreia do Norte continua seus exercícios militares, que são vistos como uma ameaça ao mundo, os combates entre Israel e Palestina pela Faixa de Gaza continuam inabaláveis, e os Estados Unidos teriam reforçado suas tropas no Oriente Médio.