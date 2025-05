Este é o SSD mais rápido no momento, mas tem um problema significativo

A Phison acaba de quebrar todos os recordes no mundo do armazenamento com seu novo SSD Pascari X200E de 6,4 TB. Quanto rápido é? Digamos que os discos rígidos externos mais rápidos parecem lesmas em comparação.

De acordo com os testes do TweakTown, esse monstro atingiu um desempenho de 15.025 MB/s em leitura sequencial. Sim, você leu certo.

Além disso, no teste 8K 70/30, que simula o tráfego do banco de dados, o X200E se tornou o primeiro SSD flash a quebrar a barreira de 1 milhão de IOPS. Nada mal para uma unidade “somente para armazenamento”, hein?

Poder bruto (mas não para todos)

O X200E faz parte da série Pascari Performance X da Phison, projetada especificamente para situações extremas em que os dados nunca param de fluir. Ele vem nos formatos U.2 e E3.S, com capacidades que variam de 1,6 TB a impressionantes 30,72 TB.

Agora, é aqui que entra o primeiro probleminha: você não poderá usá-lo no seu PC ou laptop gamer. Este SSD é construído em torno do controlador Phison PS5302-X2-66 de 16 canais, combinado com memória NAND eTLC de 176 camadas, e requer uma interface PCIe Gen5 x4... mas em nível empresarial.

A maioria dos nossos computadores domésticos simplesmente não tem o tipo certo de conexão ou o resfriamento necessário para suportá-la.

Mesmo se você usasse um adaptador, as placas-mãe de consumo ainda não têm a profundidade de fila (ou seja, a capacidade de lidar com inúmeras tarefas ao mesmo tempo) que esse monstro exige.

Então, para quem é?

A resposta é simples: para data centers, empresas de inteligência artificial, plataformas de streaming e análises de dados em tempo real. O X200E foi criado para cargas de trabalho pesadas, onde lidar com milhões de operações por segundo não é um luxo, é uma necessidade.

A Phison promete velocidades de leitura sequencial de até 14.800 MB/s, velocidades de gravação de 8.700 MB/s e desempenho consistente mesmo com profundidades de fila de até 4.096 (para dar uma ideia, SSDs típicos funcionam em profundidades de fila de 32).

Resumindo...

Este SSD é incrível: rápido, durável e criado para lidar com o futuro da IA ​​e os fluxos de trabalho mais exigentes imagináveis. Mas se você sonhava em colocá-lo na configuração do seu desktop... é melhor continuar sonhando (ou começar a economizar para configurar seu próprio data center).