Atualização do Windows revela bug no GTA San Andreas após 20 anos

O modder Silent, conhecido por seu famoso SilentPatch, descobriu uma joia inesperada: um bug do Grand Theft Auto: San Andreas que estava escondido há duas décadas. O culpado que trouxe isso à tona? Uma atualização do Windows 11. Sim, a vida às vezes tem essas reviravoltas malucas.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Tudo começou quando um jogador atualizou seu Windows para a versão 24H2 e notou algo estranho: o avião Skimmer havia desaparecido. Não há geração no jogo, nem geração com cheats... nem um traço! E não foi um caso isolado.

Silencioso, sempre atento, começou a investigar. O resultado? Uma história que mistura física impossível, erro humano e pura sorte.

A jornada mais longa de CJ: 1,087 quatrilhão de anos-luz

Silent configurou sua máquina virtual Windows 24H2, gerou um skimmer e... bum: CJ voou além de qualquer mapa, galáxia ou dimensão conhecida. Ele foi lançado literalmente a 1,087 quatrilhão de anos-luz de altura. O GTA não sabia o que fazer com isso, então mostrou seu clássico efeito “burn-in” de uma câmera perdida no infinito.

Tudo por causa de um pequeno erro nos dados do jogo: o Skimmer estava mal definido. Faltavam parâmetros importantes que outras aeronaves tinham. A razão? Em Vice City, o Skimmer era tecnicamente uma nave. Quando San Andreas foi atualizado para o modo avião, alguém se esqueceu de atualizá-lo. Ops.

Por que agora?

Foi culpa do Windows 11? Bem, sim... mas também não. Acontece que San Andreas sempre contou com um pequeno golpe de sorte: uma variável local não inicializada no jogo que, até agora, não havia causado nenhum problema.

ANÚNCIO

Com as alterações na memória interna do Windows 24H2, esse pequeno deslize explodiu em uma catástrofe interestelar.

Resumindo: o jogo sempre esteve quebrado, só percebemos isso agora. O incrível é que a Silent não só encontrou a causa, como também propôs uma solução mais precisa do que a que a Rockstar havia usado em outras versões, como a do Xbox ou a Definitive Edition. Uma verdadeira aula magistral em depuração.

O que tudo isso nos ensina?

Este episódio bizarro nos lembra de algo: o desenvolvimento de videogames é um castelo de cartas, e às vezes tudo o que é preciso é um suspiro (ou uma atualização do sistema operacional) para fazer tudo ruir.

É também uma homenagem aos heróis anônimos como Silent, que dedicam horas para descobrir por que CJ acabou viajando mais longe que a Voyager 1.

LEIA TAMBÉM:

Esta picape elétrica está fazendo tudo que o Cybertruck da Tesla não conseguiu fazer: vai ser um sucesso

Solução dos clientes da Intel para evitar tarifas? Comprar CPUs mais antigas

WhatsApp sai em defesa do círculo azul da Meta que você agora vê em todos os lugares

Então, da próxima vez que seu jogo favorito tiver um bug estranho, lembre-se: pode ser um erro que está esperando pacientemente por décadas para aparecer.