A guerra dos óculos inteligentes? O Meta XR pode ser colocado à venda antes dos ARs da Apple

A batalha pelos nossos rostos já começou e tudo indica que vai ficar bem acirrada. De acordo com novos rumores, a Meta está pronta para lançar seus óculos inteligentes de realidade aumentada (RA) antes mesmo que a Apple termine de aquecer os motores.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

E embora a Apple tenha muito potencial, a Meta está supostamente muito à frente... por enquanto.

A informação vem do sempre confiável boletim informativo PowerOn de Mark Gurman (sim, o Bloomberg), onde ele revelou alguns detalhes interessantes sobre o que as duas empresas gigantes estão fazendo.

O que sabemos sobre os óculos de Meta?

De acordo com Gurman, os óculos da Meta serão como os atuais óculos inteligentes Ray-Ban, mas com uma tela integrada, um preço nada amigável (mais de US$ 1.000) e, se tudo correr bem, uma data de lançamento para outubro de 2025.

Cuidado, a Meta já está pressionando sua equipe para ser pontual, inclusive nas horas extras e nos fins de semana.

Caso haja atrasos, não há uma data clara para o backup, mas a expectativa é que seja mais próximo de 2025 do que de 2026. (Dedos cruzados, pelo bem dos funcionários e do nosso entusiasmo.)

ANÚNCIO

E a Apple?

Enquanto isso, a Apple está trabalhando em seu próprio dispositivo inteligente conhecido como “N50”. De acordo com Gurman, será uma espécie de “assistente ambiental” capaz de analisar o ambiente ao seu redor e fornecer informações úteis... mas ainda não será uma realidade aumentada completa.

O problema é que a Apple parece estar indo muito devagar. Se o dispositivo for lançado em 2027, isso poderá coincidir com o lançamento do headset AR completo da Meta, o que os deixará um passo atrás logo no começo. E na tecnologia, chegar atrasado pode ser mortal.

Análise: uma luta épica está chegando ou uma corrida perdida?

A Apple provou que pode entrar tarde no mercado (como com o Apple Watch ou os AirPods) e ainda causar impacto, combinando funcionalidade e moda. Mas se a Meta, o Google, o Snap e companhia se anteciparem e fizerem óculos inteligentes realmente legais e úteis, a Apple terá mais dificuldade para alcançá-los.

Além disso, o atual Ray-Ban Meta já é um grande sucesso e, por US$ 299, é muito mais acessível do que qualquer coisa que a Apple poderia lançar. Adicionar uma tela pode ser o próximo grande passo... ou um extra que muitos não estão dispostos a pagar se os aplicativos não forem compatíveis.

LEIA TAMBÉM:

WhatsApp foi atualizado e agora permite que você reaja com stickers nos chats

NASA tem plano para reciclar a água produzida pelo derretimento das calotas polares da Terra

O começo do fim? Temu dobrou seus preços devido às tarifas dos EUA

De qualquer forma, se a Meta e o Google conseguirem tornar seus novos óculos XR tão úteis quanto os Snap Spectacles eram antigamente, poderemos ver uma mudança cultural real no uso de dispositivos vestíveis.

A guerra dos óculos inteligentes apenas começou e, como acontece com qualquer bom shonen, a verdadeira luta ainda não começou. Equipe Meta, equipe Apple... ou vocês vão esperar para ver que loucura o Google vai inventar?