“Tudo em Júpiter é extremo”, diz a NASA após entrar na superfície do gigante gasoso com a sonda Juno

As diferentes cores que vemos na superfície de Júpiter se tornaram um assunto de debate na comunidade científica. A NASA, com a intenção de aprender todos os segredos do Sistema Solar, enviou a sonda espacial Juno para estudar o gigante gasoso e algumas das luas que o orbitam, como Io.

Recentemente, a agência espacial dos EUA divulgou novos dados da sonda Juno, depois que ela explorou as superfícies internas de Júpiter e Io.

Em relação ao gigante gasoso, a NASA confirma que essa diferença de cor se deve ao número assustador de tempestades que se movem ao redor de Júpiter. Graças aos novos dados, os cientistas podem entender melhor a corrente de jato que circunda o polo norte do planeta gasoso.

“Tudo em Júpiter é extremo”, disse Scott Bolton, principal pesquisador de Juno no Southwest Research Institute em San Antonio, referindo-se às condições no quinto planeta, em relação à sua distância do Sol.

“O planeta abriga ciclones polares gigantescos, maiores que a Austrália, correntes de jato intensas, o corpo mais vulcânico do nosso sistema solar, a aurora mais poderosa e os cinturões de radiação mais intensos. À medida que a órbita de Juno nos leva a novas regiões do complexo sistema de Júpiter, observamos com mais detalhes a imensa energia que este gigante gasoso possui”, acrescenta Bolton.

Polo norte de Júpiter

Juno entrou em Júpiter?

Claramente a sonda espacial não entrou na superfície de Júpiter; isso é praticamente impossível por enquanto. Juno conseguiu “entrar” no gigante gasoso usando um instrumento remoto chamado Radiômetro de Micro-ondas (MWR), um instrumento projetado para observar abaixo das nuvens do planeta.

LEIA TAMBÉM:

As informações desta ferramenta foram combinadas com um Mapeador Auroral Infravermelho Joviano (JIRAM).

“Quando combinamos os dados do MWR com as imagens infravermelhas do JIRAM, ficamos surpresos com o que vimos: evidências de magma ainda quente e não solidificado sob a crosta resfriada de Io. Fluxos de lava em resfriamento estavam presentes em todas as latitudes e longitudes”, disse Shannon Brown, cientista da Juno no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.