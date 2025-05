Satélite soviético deve colidir com a Terra: cientista calcula probabilidade de impacto perigoso

É recomendável que no final da próxima semana você levante a cabeça e olhe para o céu. Um satélite fracassado da antiga União Soviética retornará à Terra, e é bem provável que ele não queime ao entrar, mas atravesse a atmosfera e colida com a superfície.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Ninguém conseguiu calcular a data exata de sua reentrada na Terra. Portanto, não há uma região designada onde a espaçonave pousará. Estima-se que será entre 7 e 10 de maio, e alguns especialistas dizem que será no dia 9 ou 10.

É por isso que um cientista chamado Jonathan McDowell calcula as chances de a sonda espacial matar uma pessoa. Ele até calcula as probabilidades estatísticas de acertar quem estiver lendo esta avaliação agora.

“Se algo cair em qualquer lugar da Terra, a chance de atingir uma pessoa é de cerca de uma em 10.000. A chance de atingir você é de cerca de uma em 10 bilhões — muito menor”, disse McDowell, segundo o Daily Mail.

Este satélite é chamado Kosmos 482 e pode não se desintegrar na atmosfera porque foi construído com um escudo térmico para suportar as condições extremas do espaço.

A História do Kosmos 482

Kosmos 482 foi uma sonda soviética lançada em 31 de março de 1972, durante a corrida espacial para explorar Vênus.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Podcast virtual do Google agora pode gerar áudio em mais de 50 idiomas

Os 3 melhores aplicativos de maquiagem com IA para uma beleza virtual incrível

Femtech: tecnologia para identificar ciclos de fertilidade

A missão naquela época era muito ambiciosa. Os soviéticos queriam uma nave espacial capaz de alcançar o planeta vizinho e estudar sua atmosfera. Entretanto, algo deu errado logo após a decolagem. Uma falha no estágio superior do foguete impediu que a sonda atingisse a velocidade necessária para escapar da gravidade da Terra, deixando-a presa na órbita da Terra pelos últimos 53 anos.

Desde então, a Kosmos 482 está orbitando silenciosamente no espaço, um resquício da exploração espacial da Guerra Fria.