Mudanças muito necessárias estão chegando ao player flutuante do YouTube no Android

O YouTube tem um longo histórico de ajustes em seu design, às vezes para melhor, outras vezes... nem tanto. De vez em quando, a plataforma testa novas ideias em sua interface e, embora muitas delas gerem resistência inicial, algumas acabam ficando para sempre.

Agora, parece que o player flutuante no aplicativo Android chegou novamente, com uma atualização que promete corrigir vários de seus bugs anteriores.

Adeus barra chata, olá design mais limpo

No ano passado, o YouTube lançou um novo design do miniplayer no Android que não foi bem recebido. Foi criticado por seu desconforto e design invasivo, e acabou sendo removido da versão estável.

No entanto, após alguns ajustes, a plataforma silenciosamente o reimplementou... e parece que ainda não terminou.

A nova versão do miniplayer que aparece no beta 20.18.32 do YouTube para Android mostra uma mudança importante: a barra inferior com os botões de avançar, retroceder e pausar desapareceu.

Em vez disso, há apenas um botão de pausa translúcido no canto superior esquerdo, enquanto o botão para fechar o player permanece no canto superior direito.

Menos botões, mais tela

Embora à primeira vista possa parecer uma perda de funcionalidade, o novo design deixa mais espaço visual livre, já que a barra opaca que cobria grande parte da parte inferior do vídeo foi removida.

Ainda é possível tocar duas vezes para expandir ou minimizar a janela flutuante e, o mais importante, os usuários ainda terão a opção de pular anúncios no player.

No entanto, os botões de avançar e voltar desapareceram completamente, o que pode ser um ponto negativo para quem usava essas funções com frequência.

Quando essa versão chegará?

Por enquanto, o novo design só foi visto na versão beta do YouTube para Android, então o Google provavelmente está testando-o em um pequeno grupo de usuários antes de disponibilizá-lo para todos. Se tudo correr bem, não será incomum vê-lo atingir o canal estável nas próximas semanas.

Esta será a versão final?

Embora o novo design pareça uma melhoria em relação à tentativa anterior, permanece a dúvida se o YouTube o manterá ou o alterará novamente. Então surge a pergunta: você gosta mais dessa nova interface limpa ou prefere a antiga com todos os controles visíveis? O debate começou.