Microsoft anuncia aumentos drásticos de preços para consoles e controles do Xbox

Em meio à revolta da comunidade gamer com o preço do Nintendo Switch 2, a Microsoft deu uma notícia fria: os consoles e controles do Xbox terão seus preços aumentados a partir de 1º de maio: Feliz Dia do Trabalho.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Segundo a própria empresa, a medida não segue os passos da Nintendo e nem tem relação com a guerra comercial entre China e Estados Unidos pela imposição de tarifas.

A equipe executiva da Microsoft Gaming explica que esses aumentos se devem a um estudo de mercado, que leva em consideração as taxas de inflação e os custos de fabricação que mudaram nos últimos cinco anos.

Os preços que conhecemos para os atuais consoles e controles do Xbox não mudaram desde seu lançamento em 2020. É por isso que eles decidiram aumentá-los em 2025.

O Xataka relata, com base no relatório do Xbox, que isso não afeta o Xbox Game Pass. No entanto, os jogos que serão lançados no final deste ano provavelmente terão um aumento de preço, com base nessa pesquisa de mercado da qual eles estão falando.

Controle do Xbox One S

Quanto aumentam os consoles e controles do Xbox?

A mídia citada informa que o aumento é de 16,67%. Por exemplo, o Xbox Series S de 512 GB cai de US$ 300 para US$ 350. O Xbox Series X digital agora custará US$ 550, e o que vem com uma unidade de disco custará US$ 600.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Podcast virtual do Google agora pode gerar áudio em mais de 50 idiomas

Os 3 melhores aplicativos de maquiagem com IA para uma beleza virtual incrível

Femtech: tecnologia para identificar ciclos de fertilidade

O aumento dos controles é menos dramático. A maioria não aumenta, e os que aumentam registram um aumento de no máximo 5 dólares.

“Essas mudanças são desafiadoras e foram feitas após uma avaliação cuidadosa do mercado e dos custos crescentes de desenvolvimento”, disse a gigante de Redmond.