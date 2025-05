Gemini Ultra pode estar a caminho: do que se trata a nova versão da IA ​​do Google?

Desde sua estreia como sucessor espiritual do Bard, a inteligência artificial Gemini do Google evoluiu rapidamente. O que começou como um chatbot experimental se transformou em uma plataforma avançada integrada a serviços importantes como Gmail, Android e até mesmo Google Docs.

Agora, parece que a empresa está pronta para dar outro salto: uma versão “Ultra” do Gemini pode estar a caminho.

Novas pistas no código apontam para uma assinatura premium

De acordo com o TestingCatalog, algumas linhas de código na versão web do Gemini sugerem a chegada de dois novos planos de assinatura com mais esteroides do que uma academia em janeiro: AI Premium Pro e AI Premium Plus.

O prato principal? Um nível chamado Gemini Ultra que pode oferecer acesso expandido ou até mesmo ilimitado a determinadas ferramentas de IA.

Por enquanto, o Google não confirmou nada oficialmente, mas o código fala por si: o Gemini seria dividido em vários níveis de acesso, assim como outros serviços populares que buscam atrair desde o usuário curioso até o profissional que precisa da IA ​​como seu ganha-pão diário.

O que você pode obter com o Gemini Ultra?

Embora não haja uma lista definitiva de recursos, especula-se que o Gemini Ultra oferecerá o melhor dos melhores:

Acesso prioritário ou ilimitado a modelos mais potentes

Funções avançadas de contexto mais longo

Integração mais profunda com o ecossistema do Google

Ferramentas exclusivas para profissionais e criadores

Resumindo, seria o nível Pro Max Plus Ultra Definitive™ da Gemini, projetado para quem precisa levar sua produtividade ao limite.

Concorrência direta com o ChatGPT?

Sim, bastante. Gemini Ultra seria o equivalente direto do nível Pro ou Enterprise do ChatGPT.

O Google está claramente aprimorando sua estratégia para competir com a OpenAI em todas as frentes: do acesso casual (com Gemini gratuito ou básico) aos usuários de alto desempenho que desejam acesso irrestrito.

Quando veremos isso?

Ainda não há datas oficiais, mas rumores sugerem que poderemos ouvir algumas novidades na conferência Google I/O, que acontecerá em breve. Então, se você estiver curioso (ou tiver um cartão de crédito em mãos), fique ligado.

Resumindo: o Gemini Ultra parece ser o próximo passo lógico na evolução da IA ​​do Google. Se você achou útil o que ele já oferece, prepare-se porque isso pode levar as coisas para o próximo nível.