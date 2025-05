Diga adeus aos celulares: empreendedores de tecnologia sabem qual dispositivo os substituirá

Os maiores empreendedores do mundo da tecnologia estão começando a influenciar a indústria digital, sugerindo que os celulares como os conhecemos vão desaparecer. Não sabemos se eles estão jogando seu próprio jogo com base em interesses econômicos, mas cada um afirma saber qual dispositivo os substituirá. Ninguém concorda com as opiniões sobre o dispositivo que substituirá os smartphones.

Gigantes da tecnologia como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Elon Musk afirmam saber qual dispositivo substituirá os celulares. A inteligência artificial e o desenvolvimento de interfaces em ambientes que não se assemelham às telas tradicionais são os dispositivos que parecem estar assumindo a liderança.

Vamos dar uma olhada em cada um desses nomes, cuja credibilidade é altíssima devido às empresas que administram e à quantidade de dinheiro que têm em suas contas bancárias.

Substituições de celulares

Mark Zuckerberg vem declarando há quase um ano que os celulares deixarão de existir. “Chegará um ponto em que o smartphone ficará mais tempo no bolso do que fora dele. Acredito que isso acontecerá na década de 2030 e, embora seja possível fazer esse trabalho de forma mais completa ou melhor com o celular, os usuários optarão pela conveniência dos óculos para isso”, disse ‘Zuck’.

“Em 10 anos, muitas pessoas não carregarão mais seus celulares; usarão os óculos para tudo. Eles se tornarão a próxima grande plataforma de computação”, disse o CEO da Meta e fundador do Facebook.

Os Meta Quest Pro, óculos projetados por sua empresa, são a alternativa que Mark Zuckerberg propõe para substituir os celulares.

Óculos de realidade mista Meta Quest Pro META (META/Europa Press)

O de Elon Musk é mais avançado

No entanto, existe uma alternativa muito mais avançada, e é a apresentada por Elon Musk. O CEO de empresas como SpaceX, Tesla Motors e X (uma rede social anteriormente chamada Twitter) diz que os chips cerebrais nos quais a Neuralink está trabalhando são os que substituirão os celulares.

Um pequeno cartão, instalado em seu órgão pensante, lhe dará a capacidade de operar qualquer dispositivo simplesmente com seus pensamentos. Você não precisaria tocar ou segurar um dispositivo com as mãos para poder manipulá-lo.

Neuralink promete curar cegueira

O que Bill Gates diz?

Se você achava que Elon Musk superou Zuck, Bill parece ter saído na frente na corrida por dispositivos que substituirão os celulares.

De acordo com uma reportagem da Infobae, Gates afirma que tatuagens inteligentes substituirão smartphones em um futuro não muito distante.

É uma tinta especial que vem com nanotubos e sensores biométricos por meio dos quais informações podem ser transmitidas e processadas. Há um número considerável de empresas de tecnologia trabalhando em projetos como esse.