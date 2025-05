Podcast virtual do Google agora pode gerar áudio em mais de 50 idiomas

NotebookLM Plus

Alguns meses atrás, o Google introduziu o Audio Overviews, um recurso do NotebookLM que pega seus documentos e os transforma em algo semelhante a um episódio de podcast: ele divide tópicos, resume ideias e conta tudo em voz natural sintetizada.

Não é apenas útil, é quase viciante para aqueles que preferem ouvir em vez de ler.

Agora, o Google está expandindo esse recurso com suporte de voz para mais de 50 idiomas. Não se trata mais apenas de entender o que você escreve, mas de ser capaz de falar em seu idioma. Do árabe ao vietnamita, espanhol, japonês, hindi e português, a ferramenta pretende ser verdadeiramente global.

Tradução + síntese de fala: tudo em um clique

Além de suportar mais idiomas, o mais interessante é que o NotebookLM agora permite que você escolha o idioma de saída. Ou seja, você pode enviar documentos em um idioma e receber um resumo em áudio em outro completamente diferente.

Você também pode preparar materiais para grupos multilíngues simplesmente definindo essa preferência. Nada mal para uma IA que até recentemente estava apenas em inglês.

Você ainda não usou? É isso que ele faz

O processo é simples: acesse o NotebookLM, carregue seus documentos (ou deixe o Google procurar os seus) e clique em reproduzir. A IA analisa o texto e cria uma conversa de áudio em tempo real que parece um pequeno programa de rádio.

Além disso, você pode direcionar a conversa para determinados tópicos ou deixar que a ferramenta decida por você. É uma forma muito intuitiva de “ler” sem ler.

O futuro dos podcasts?

Além da novidade, essa expansão deixa claro que o Google está investindo pesado na personalização automatizada de conteúdo.

Com a barreira do idioma quase eliminada, as Visões Gerais de Áudio podem se tornar uma das formas mais populares de consumir informações nos próximos anos, especialmente em ambientes educacionais ou profissionais.

Então, se você prefere que seu computador fale com você em vez de rolar por um PDF... você sabe o que tentar.