Uma música de Janet Jackson travou laptops por quase uma década: como foi isso?

Não era um vírus. Não era um hacker. Era “Rhythm Nation”, de Janet Jackson. Tocar essa música pode fazer com que um laptop — e até mesmo outros próximos — travem misteriosamente. A causa? Uma combinação acidental de frequências que causou falha em discos rígidos de certos computadores.

A história, que parece saída de uma lenda urbana, foi confirmada por Raymond Chen, engenheiro da Microsoft, que detalhou o caso em seu blog.

Tudo começou com uma pesquisa da equipe do Windows XP, onde descobriram que tocar “Rhythm Nation” não só fazia o computador que o reproduzia travar, mas também outros ao redor dele. A raiz do problema estava no hardware, não no software.

Quando o baixo destrói seu sistema

Os laptops afetados usavam discos rígidos mecânicos de 5400 RPM, que eram sensíveis a certos níveis de vibração. Aparentemente, a música continha uma frequência específica que correspondia à frequência de ressonância dos componentes internos do disco rígido.

Como um vidro que vibra até quebrar quando uma nota bem afinada é projetada nele, o disco ficou instável e causou erros de leitura… e adeus sistema operacional.

Dave Plummer, outro veterano da Microsoft, tentou replicar a falha anos depois, mas usou uma unidade externa (não portátil), o que teria impedido o resultado original. Enquanto isso, a Microsoft aplicou um “filtro notch” para silenciar justamente essa faixa de frequência perigosa.

Durante anos, aqueles que ouviram a música em um laptop a ouviram “cortada”, sem saber.

Um patch que sobreviveu até o Windows 7

A solução foi implementada a partir do Windows XP e permaneceu ativa até o Windows 7. Chen disse que, mesmo anos depois, os fabricantes de PC ainda temiam a possibilidade do “ritmo assassino” assumir o controle.

A ponto de um deles ter pedido para a Microsoft manter o filtro ativo, alegando que desativá-lo poderia danificar fisicamente o equipamento.

Imagine se alguém descobrisse como desabilitar esse filtro e postasse uma mensagem como: “É assim que você pode obter mais graves no seu laptop”. Parece tentador... até seu computador travar sem motivo aparente.

Um sucesso musical e uma raridade tecnológica

Hoje, esse incidente continua vivo como uma das anedotas mais bizarras da história da tecnologia: uma música que chegou ao topo das paradas e que, inadvertidamente, atacou laptops com precisão cirúrgica. O fenômeno não foi obra de magia negra, mas de ciência: ressonância, física e um pouco de azar.

Janet Jackson fez história na música. E, sem querer, também na segurança de computadores.