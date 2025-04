Tradução em tempo real: recurso incrível dos óculos virtuais Ray-Ban da Meta

Lentes Ray-Ban da Meta, com Inteligência Artificial

Os óculos virtuais Ray-Ban, fabricados em colaboração com a Meta, têm um universo de capacidades desconhecido para quem nunca teve o aparelho nas mãos. É um dos favoritos de Mark Zuckerberg, pela praticidade e funcionalidades que sua interface apresenta.

Uma análise recente da Bio Bio revela que os headsets VR Meta e Ray-Ban têm um recurso que se destaca dos demais: tradução em tempo real. De acordo com o meio de comunicação mencionado, quando você usa óculos e alguém fala com você em outro idioma, você consegue ouvir a conversa na sua língua.

Para que esse recurso funcione, duas ou mais pessoas devem estar usando o Ray-Ban Meta. Se todos selecionarem “tradução simultânea”, os ouvintes ouvirão seus idiomas nativos em tempo real.

De acordo com a WIRED, há uma limitação. Por enquanto, a tradução em tempo real está limitada a apenas quatro idiomas (inglês, espanhol, francês e italiano). Outros idiomas como mandarim, russo ou tailandês não são suportados, embora o Meta tenha indicado que planeja expandir a lista de idiomas no futuro.

Óculos Ray-Ban Meta

À primeira vista, esses óculos mantêm a estética atemporal da Ray-Ban, sem sinais aparentes de serem um dispositivo tecnológico.

No entanto, suas hastes finas escondem um sistema de áudio com alto-falantes e microfones que permitem ouvir música, atender chamadas ou interagir com o assistente de inteligência artificial da Meta sem a necessidade de fones de ouvido adicionais.

Um dos aspectos mais marcantes é sua câmera dupla de 5 megapixels, que permite tirar fotos e gravar vídeos em primeira pessoa.

Esse recurso é ideal para criadores de conteúdo e usuários que desejam capturar momentos sem depender do celular. Além disso, graças à integração com o Meta AI, os óculos podem fornecer informações em tempo real, como traduções, receitas ou direções de navegação.