Próxima série de Star Wars terá uma exibição antecipada em Fortnite

A Disney e a Epic Games estão se preparando para um mês de maio repleto de conteúdo galáctico e agora tomaram uma atitude inesperada: o lançamento antecipado de uma série de Star Wars dentro do Fortnite. Sim, como se sabres de luz, blasters e trajes de stormtrooper não fossem suficientes, agora você também pode assistir a uma nova série animada da Lucasfilm direto da ilha.

A série em questão é Star Wars: Tales from Underworld, uma antologia animada que chega ao Disney+ em 4 de maio, mas que terá uma exibição antecipada exclusiva em Fortnite no dia 2 de maio, às 10h. ET.

Para acessar, os jogadores devem entrar na ilha Star Wars Watch Party, que estará destacada no menu ou disponível diretamente usando o código 2124-6713-8076.

Aqueles que assistirem aos dois primeiros episódios na íntegra receberão uma tela de carregamento especial com Asajj Ventress, uma personagem que retorna e estrela uma das histórias.

Uma temporada galáctica e gratificante

Mas isso é só o começo. A colaboração faz parte da nova temporada de Fortnite, chamada Batalha Galáctica, que é inteiramente inspirada no universo de Star Wars.

Junto com o lançamento, os jogadores também poderão participar de desafios que incluem confrontos de stormtroopers, batalhas de sabres de luz e mais missões ambientadas em locais clássicos.

Além disso, como parte dessa integração, o Fortnite permitirá que contas da Epic sejam vinculadas a contas do MyDisney. Fazer isso desbloqueia uma skin exclusiva de stormtrooper da Primeira Ordem, igual às que vimos na trilogia sequencial.

Música, nostalgia e conteúdo original

O evento também revive um clássico musical: “Lapti Nek”, a música original de Jabba’s Palace que foi substituída nas edições especiais de O Retorno de Jedi.

Esta versão original será ouvida no Fortnite Festival, junto com três músicas inéditas inspiradas no universo de Star Wars: “Rebel’s Run”, “The Dark Side” e “Where Are My Wookiees?”

O futuro do entretenimento em videogames?

Tudo isso estará disponível a partir de 2 de maio, data de lançamento da nova temporada de Fortnite. Um jogo que mistura nostalgia, conteúdo exclusivo e muitas galáxias muito, muito distantes, mas no conforto da sua sala.