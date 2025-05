Propriedade fracionada: o modelo de investimento que está crescendo graças à tecnologia e à internet

Cada vez mais investidores buscam no exterior alternativas que lhes permitam diversificar seus ativos, proteger seu capital em dólares e acessar ativos de alto valor. Isso raramente era visto antes, os riscos eram altos. Mas graças à tecnologia, à Internet e à era digital, investir a milhares de quilômetros de distância é mais seguro.

Nesse cenário, Miami surge como um destino estratégico: seu clima privilegiado, estilo de vida cosmopolita e forte demanda por aluguel fazem dela uma das cidades mais atrativas para a compra de uma segunda casa. E a tecnologia também ajudou a deixar de ser apenas uma atividade recreativa: é um negócio que você gerencia pelo seu smartphone com aplicativos como o Airbnb.

Apps (Enfoque)

Aplicativos como aliados dos investidores millennials

Uma das formas de propriedade que mais cresce é a propriedade fracionada, também conhecida como copropriedade ou propriedade compartilhada, um modelo que se alinha às tendências da economia colaborativa. Assim como plataformas como Uber e Airbnb transformaram o transporte e o turismo, a propriedade fracionada está redefinindo o acesso a imóveis de luxo, permitindo que mais pessoas desfrutem de ativos premium sem assumir todos os custos ou responsabilidades de gestão.

Em resposta a esse crescente interesse, a Abitaro, uma plataforma internacional especializada em propriedade fracionada, permite que investidores comprem uma fração de um apartamento de luxo em Brickell, o centro financeiro de Miami, a partir de US$ 80.000, oferecendo uma série de benefícios.

Gestão através de “plataformas”

“Este formato permite o acesso a imóveis em localizações privilegiadas, com menor capital inicial, gerando renda de aluguel e garantia de uso próprio, tudo isso em um sistema gerido integralmente pela plataforma”, afirma Santiago Vanegas, CEO da Abitaro.

Brickell não só representa uma oportunidade de adquirir uma fração de um bem de luxo, mas também fornece acesso a um dos mercados mais robustos e dinâmicos dos Estados Unidos. Os investidores têm acesso a 45 dias de uso pessoal por ano e podem alugar sua parte do espaço por meio de plataformas como o Airbnb no restante do tempo, gerando renda em dólares.

Além disso, a Abitaro simplifica a experiência do investidor ao cuidar da gestão, manutenção e impostos, permitindo que você aproveite os benefícios sem enfrentar as complexidades típicas de investir em imóveis no exterior.

Real State Miami

“Este modelo oferece uma alternativa acessível, lucrativa e flexível para aqueles que buscam proteger seus ativos e garantir uma posição em mercados internacionais estáveis, especialmente em uma economia dolarizada como a dos EUA”, afirma Ángela Ascui, consultora de vendas internacionais da Abitaro.

O crescimento da propriedade fracionada globalmente responde a uma nova maneira de entender propriedade e investimento: mais colaborativa, mais eficiente e mais conectada às oportunidades tecnológicas.