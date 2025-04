Esses são os personagens de anime mais fortes, segundo os japoneses

No vasto universo do anime existe uma regra não escrita: sempre há alguém mais forte. Mas quando um personagem aparece e parece apagar essa regra com um sorriso (ou um soco), é impossível ignorar. E sim, o Japão já decidiu quem assumirá a coroa do poder absoluto.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O site Minna no Ranking reuniu quase 19.000 votos para responder a uma das perguntas mais intensas que qualquer fã já fez: quem é o personagem de anime mais poderoso de todos os tempos, independentemente da série de onde ele vem? Aqui está o pódio dos deuses otaku do poder total.

3º lugar: Zeno-sama (Dragon Ball Super) – 83,4 pontos

Você não precisa levantar um dedo. Literalmente. Com apenas um pensamento, Zeno-sama pode apagar universos inteiros como se fossem arquivos antigos em um desktop. E embora tenha o tamanho e a voz de um bicho de pelúcia, esse ser é tão temido que nem Goku ousa levantar a voz.

“Se ele quiser, ele pode apagar o universo inteiro em um segundo.” “Ele é imortal. Ninguém pode derrotá-lo. Ele é absolutamente invencível!”

2º lugar: Saitama (One Punch Man) – 85,5 pontos

O homem careca com capa leva a medalha de prata. Saitama, o cara que só queria ser um herói por diversão, acabou se tornando o destruidor oficial de animes. Um golpe. E é isso. Não importa se o inimigo é um deus, um alienígena ou o fim do universo.

“Ele é uma máquina de velocidade, força e resistência.” “Com um único golpe, ele destrói qualquer monstro. Não há adversários à altura.”

ANÚNCIO

1º lugar: Rimuru Tempest (Tensei Shitara Slime Datta Ken) – 86,2 pontos

E o vencedor é… um slime! Mas não qualquer slime: Rimuru Tempest, a personificação do “nível quebrado”. Esse pequeno e viscoso glóbulo evoluiu para um deus ambulante, com habilidades que o tornam virtualmente invulnerável e capaz de devorar mundos inteiros se assim o desejar.

“Ele tem habilidades tão limitadas que é quase invencível.” “Rimuru consegue resistir a tudo. Técnicas, magia, golpes. Nada o afeta.” “Ele também criou seu próprio império de poder. Ele é imparável.”

E aqueles que quase chegaram?

Son Goku (Dragon Ball): Nunca falta. Embora não esteja no pódio, sua energia, evolução constante e coração Saiyajin o mantêm no topo.

LEIA TAMBÉM:

O começo do fim? Temu dobrou seus preços devido às tarifas dos EUA

Telescópio Espacial James Webb revela como a Terra morrerá: não será culpa do Sol

Neuralink instala com sucesso chip cerebral em um terceiro paciente: ele conseguiu recuperar a fala

Koro-Sensei (Assassination Classroom): Avança a Mach 20, ensina ética e pode destruir a Terra com um tentáculo se quiser.

Então, se você achava que Goku era tudo... O Japão tem outros dados. Alguém ficou de fora desse ranking? Onde estão Madara, Eren, Ichigo ou Gojo?