Empresa rival da Neuralink instala com sucesso seu primeiro chip cerebral

Você não está lendo um enredo de ficção científica, muito menos o próximo roteiro dos X-Men. Outra empresa, diferente da Neuralink, já instalou seu primeiro chip cerebral, após receber permissão das autoridades americanas.

Esta é a Precision Neuroscience Corporation, uma empresa fundada em 2021 pelo neurocirurgião Benjamin Rapoport, um especialista que também trabalhou na fundação da Neuralink, com quem agora compete.

Os chips desta empresa rival de Elon Musk são chamados de Layer 7 Cortical Interface. Eles são uma espécie de conjunto de microeletrodos mais finos que um fio de cabelo humano, com a aparência de uma fita adesiva amarela.

Especialistas explicam que ele contém 1.024 eletrodos que podem registrar, monitorar e estimular a atividade elétrica na superfície do cérebro.

Ao contrário do Neuralink, que insere fios penetrantes no córtex cerebral (até 2 mm de profundidade), o implante Precision é colocado na superfície do cérebro, sem penetrar no tecido. Isso reduz o risco de danos cerebrais, como lesões nos vasos sanguíneos ou neurônios, revelaram os especialistas.

O chip foi instalado em um homem de 63 anos chamado Tim Fisher. Esta pessoa sofre de Parkinson e os resultados finais de sua operação são aguardados. Embora o feedback inicial tenha sido positivo, o paciente relatou ser capaz de realizar tarefas cotidianas, como escrever ou abrir um pote, o que antes era quase impossível, de acordo com a Bloomberg.

Neuralink avança com seu terceiro paciente

Cientistas da Neuralink instalaram com sucesso um chip cerebral em uma terceira pessoa. O nome deste novo paciente é Brad Smith e, de acordo com o que podemos ver nas redes sociais, ele conseguiu recuperar a fala artificialmente, graças ao dispositivo e à inteligência artificial.

Brad Smith sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença progressiva que afeta progressivamente as células nervosas do cérebro e da medula espinhal.

Tudo começou com uma lesão no ombro que nunca sarou e terminou em seu estado atual: ele não consegue mover nenhuma parte do corpo, exceto os olhos e os cantos da boca (os cantos onde os lábios superior e inferior se encontram).

Essa condição o deixa em um estado praticamente imóvel que nem lhe permite falar. Agora, graças ao chip da Neuralink, empresa de Elon Musk, ele recuperou a fala graças a um computador.

Brad Smith controla um cursor em um MacBook Pro, graças ao chip Neuralink. Digite o texto na máquina e a inteligência artificial do Grok traduz seu texto em som. A voz que você ouvirá no vídeo que estamos prestes a compartilhar é a do próprio paciente, gravada antes de ele perder a capacidade de falar.

Algo interessante que o próprio paciente diz é que o “chip Neuralink não lê meus pensamentos mais profundos ou as palavras que penso”. Isso responde à pergunta daqueles que temem que a empresa possa acessar a mente de qualquer um que instale este dispositivo.