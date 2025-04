WhatsApp foi atualizado e agora permite que você reaja com stickers nos chats

O WhatsApp lançou uma grande atualização e, após um longo atraso, adicionou uma modificação na interação multimídia do aplicativo. O serviço de mensagens do Meta agora permite que você reaja a qualquer mensagem com stickers.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Atualizações como essas são bem-vindas, já que as últimas modificações do WhatsApp estavam relacionadas a patches de segurança, que, embora importantes, não fazem muita diferença para usuários que convivem com o aplicativo.

É verdade que houve uma mudança na interface para quem usa o WhatsApp Web e algumas melhorias nos aplicativos da Microsoft e do macOS. Mas essas novas reações de adesivos são mudanças globais que os mais de 2 bilhões de usuários ativos do aplicativo irão aproveitar.

As reações com adesivos estão disponíveis na versão 2.25.6.15 do WhatsApp, que atualmente é uma versão beta disponível para desenvolvedores. Ele será lançado posteriormente para usuários em geral. Esta versão beta está disponível apenas para Android.

O WhatsApp está explorando a implementação de um recurso que permitirá aos usuários selecionar qualquer adesivo e usá-lo como reação a uma mensagem. Esse recurso será lançado em uma próxima atualização, explicou o WA Beta Info, especialista no aplicativo Meta.

Atualmente, as reações às mensagens são limitadas a um conjunto padrão de emojis, juntamente com alguns usados ​​recentemente que aparecem na bandeja de reações. Embora os emojis sejam uma maneira rápida e eficaz de responder, às vezes eles podem parecer muito limitados para capturar completamente um humor ou intenção específica, acrescentou o site mencionado.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

WhatsApp sai em defesa do círculo azul da Meta que você agora vê em todos os lugares

A bateria do seu iPhone está acabando? Desative essas 3 funções e estenda-a ao máximo

Você tem tempo livre? Microsoft está pagando enormes recompensas por problemas de segurança de IA

Outras melhorias do WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo que está em constante mudança. Além desta atualização, o serviço de mensagens da Meta está se preparando para permitir chamadas e videochamadas com contas comerciais, para facilitar a comunicação entre os usuários.