Você tem tempo livre? Microsoft está pagando enormes recompensas por problemas de segurança de IA

No mundo da tecnologia, os bugs não causam mais apenas dores de cabeça... eles também podem lhe render uma pequena fortuna! A Microsoft acaba de atualizar seu programa de recompensas, oferecendo agora até US$ 30.000 para quem encontrar falhas de IA em seus aplicativos de negócios, Dynamics 365 e Power Platform.

Então, se você gosta de brincar de detetive digital, essa pode ser sua grande chance.

A ideia é simples: a Microsoft está procurando caçadores de bugs que possam identificar vulnerabilidades sérias, como manipulação de inferências, adulteração de modelos ou divulgação de dados confidenciais.

A recompensa depende da gravidade do bug e de quanto você documentar bem sua descoberta, mas com recompensas começando em US$ 500 e indo até US$ 30.000, não é uma má ideia começar a procurar.

A única condição? A falha deve ser crítica ou importante, de acordo com as regras internas da Microsoft para IA. Então não adianta nada informar que o botão “Aceitar” está um pouco torto.

O que são o Dynamics 365 e o Power Platform?

Se elas não lhe parecem familiares, não se preocupe. O Dynamics 365 é como uma superempresa da Microsoft, gerenciando vendas, clientes, estoque e tudo o que uma empresa precisa para sobreviver no mundo moderno.

O Power Platform, por sua vez, é a caixa de ferramentas mágica para criar aplicativos, automatizar tarefas e até mesmo configurar chatbots, sem precisar ser um gênio da codificação.

Resumindo, eles são peças-chave no ecossistema da Microsoft... e agora querem que eles sejam mais seguros do que nunca.

A Microsoft continua jogando “distribuindo’ dinheiro em 2025

E cuidado, esse movimento não é isolado. Alguns meses atrás, a Microsoft já havia aumentado as recompensas por encontrar bugs no Copilot (sua IA principal), elevando o prêmio para US$ 5.000. Tudo como parte do plano de fortalecer a segurança e incentivar os pesquisadores a encontrar problemas antes que os hackers o façam.

Eles também organizam eventos no estilo Black Hat, oferecendo até US$ 4 milhões em prêmios para vulnerabilidades de nuvem e IA. Então, se você sempre sonhou em ganhar a vida encontrando falhas, 2025 parece ser um ano dourado para você.

Pronto para caçar bugs e talvez comprar aquele gadget que você está de olho há meses? Sabe, quanto melhor for seu relatório, maior será seu prêmio.