O começo do fim? Temu dobrou seus preços devido às tarifas dos EUA

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China parece estar entrando em uma nova fase... e não parece nada boa para quem busca pechinchas. Um dos reis das compras on-line baratas, a Temu, acaba de aumentar drasticamente seus preços.

A razão? Novas tarifas e o fim iminente da isenção de minimis que lhes permitiu vender a preços baixíssimos durante anos.

Até agora, qualquer item importado que custasse menos de US$ 800 era isento de impostos, tornando as compras na Temu, Shein ou AliExpress uma pechincha. Mas com o presidente Trump determinado a eliminar essa vantagem (e tarifas de até 145% iminentes), o cenário mudou completamente.

A isenção desaparece oficialmente em 2 de maio, e a Temu já se antecipou: em seu site, anuncia que os preços aumentarão a partir de 25 de abril “para continuar oferecendo o produto que você ama sem comprometer a qualidade”.

Os preços estão disparando… e não é só na Temu

Se você está se perguntando quanto eles subiram... bem, prepare-se para uma dose de realidade: muitos produtos praticamente dobraram de preço. Uma camiseta que custava US$ 10 agora custa cerca de US$ 24 ou mais. Segundo a CNBC, esse aumento nos preços é bastante proporcional à nova alíquota de imposto.

Resumindo: adeus às pechinchas fáceis

Mas o problema não para em Temu. Como a maioria dos bens de consumo (roupas, eletrônicos, peças de automóveis) continua vindo da China, são esperados aumentos generalizados em praticamente tudo.

O resultado? Poder de compra reduzido para os consumidores e dores de cabeça para as empresas americanas que dependem de importações.

Algumas empresas menores, especialmente em tecnologia e manufatura, já estão sentindo o aperto. Alguns podem até desaparecer se essa situação continuar. E não, trocar de loja não vai te salvar: muitas também vendem produtos chineses, então o efeito dominó já começou.

E os produtos “locais”?

Por enquanto, a Temu ainda tem itens marcados como “locais”, armazenados em armazéns dos EUA e protegidos das novas tarifas.

Mas cuidado: quando esses estoques acabarem, eles terão que ser repostos... e essas reposições terão um prêmio fiscal. Portanto, é provável que esses preços também aumentem nas próximas semanas.

Resumindo: o que parecia uma simples disputa comercial agora está afetando diretamente seu carrinho de compras. E o pior é que estamos apenas vendo o começo.