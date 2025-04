Neuralink instala com sucesso chip cerebral em um terceiro paciente: ele conseguiu recuperar a fala

Cientistas da Neuralink instalaram com sucesso um chip cerebral em uma terceira pessoa. O nome deste novo paciente é Brad Smith e, de acordo com o que podemos ver nas redes sociais, ele conseguiu recuperar a fala artificialmente, graças ao dispositivo e à inteligência artificial.

Brad Smith sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença progressiva que afeta progressivamente as células nervosas do cérebro e da medula espinhal.

Tudo começou com uma lesão no ombro que nunca sarou e terminou em seu estado atual: ele não consegue mover nenhuma parte do corpo, exceto os olhos e os cantos da boca (os cantos onde os lábios superior e inferior se encontram).

Essa condição o deixa em um estado praticamente imóvel que nem lhe permite falar. Agora, graças ao chip da Neuralink, empresa de Elon Musk, ele recuperou a fala graças a um computador.

Brad Smith controla um cursor em um MacBook Pro, graças ao chip Neuralink. Digite o texto na máquina e a inteligência artificial do Grok traduz seu texto em som. A voz que você ouvirá no vídeo que estamos prestes a compartilhar é a do próprio paciente, gravada antes de ele perder a capacidade de falar.

Algo interessante que o próprio paciente diz é que o “chip Neuralink não lê meus pensamentos mais profundos ou as palavras que penso”. Isso responde à pergunta daqueles que temem que a empresa possa acessar a mente de qualquer um que instale este dispositivo.

“O chip Neuralink é instalado em uma área do cérebro que controla a intenção de movimento de um cirurgião robótico, semelhante a uma máquina de costura. O cirurgião remove um pequeno pedaço do crânio, conecta eletrodos semelhantes a fios a certas áreas do cérebro, sutura o orifício e o único remanescente visível é uma cicatriz deixada pela incisão”, explica o paciente no vídeo, segundo o Daily Mail.

“Os fios são colocados por um robô a poucos milímetros do meu cérebro, evitando os vasos sanguíneos, então quase não há sangramento”, acrescentou Smith.

“Ele se conecta ao computador via Bluetooth, e o computador faz grande parte do processamento. A IA processa esses dados em um MacBook Pro conectado para decodificar meus movimentos pretendidos em tempo real para mover o cursor na tela”, disse Brad Smith.