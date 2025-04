NASA tem plano para reciclar a água produzida pelo derretimento das calotas polares da Terra

O derretimento das calotas polares da Terra é uma das consequências mais graves do aquecimento global. No entanto, a NASA elaborou um plano para aproveitar um pouco a água produzida pelo derretimento das geleiras do mundo.

De acordo com o Departamento Ambiental e Climático da NASA, um plano está sendo elaborado para reciclar e reutilizar a água produzida pelo derretimento do gelo. Esse líquido, que acaba nos oceanos, poderia passar por um processo de purificação para se converter em água doce, estado em que o líquido vital se torna um recurso fundamental para o planeta.

A agência espacial dos EUA usou algo chamado Radar de Abertura Sintética de Veículo Aéreo Não Tripulado (UAVSAR), instalado na aeronave C-20A, para mapear a situação em territórios glaciais.

O objetivo da missão é observar o percurso da água até chegar à foz dos rios, onde se transforma em água doce. Eles querem saber onde podem interceptá-lo para que possam submetê-lo a processos de purificação.

Neve e água

Além da água, eles também observam a neve para encontrar maneiras de submetê-la aos mesmos processos.

“A neve sazonal é um recurso crucial para água potável, geração de energia e para a sustentação de indústrias agrícolas e recreativas multibilionárias. Portanto, compreender a distribuição do armazenamento sazonal de neve e o consequente escoamento é essencial”, disse Tarr Ginn, líder da missão que opera a aeronave.

Para quem não conhece, o NASA C-20A (Gulfstream III) é uma aeronave comercial estruturalmente modificada e instrumentada pelo Armstrong Flight Research Center da NASA para servir como uma plataforma de pesquisa cooperativa multifuncional para a comunidade de geociências e vários clientes de pesquisa de voo. Esta aeronave, com a designação militar C-20A, foi adquirida pela Força Aérea dos Estados Unidos em 2003.

Sabemos que o descongelamento é uma questão delicada. Os níveis do mar estão subindo e, se as taxas atuais continuarem, a água poderá cobrir cidades inteiras. Ele também estimula o permafrost, a camada de vegetação abaixo do gelo, da qual novos micróbios e bactérias desconhecidos pela ciência podem emergir.

Essa reutilização de água é apenas uma pequena vantagem na tragédia da destruição glacial.