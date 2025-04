WhatsApp sai em defesa do círculo azul da Meta que você agora vê em todos os lugares

Se você abriu o WhatsApp recentemente e viu aquele novo círculo azul na tela e se perguntou “o que é isso?”, você não está sozinho. Acontece que a Meta lançou seu assistente de inteligência artificial, Meta AI, em mais países da Europa, Reino Unido e Austrália, e a reação não foi exatamente uma comemoração.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Os usuários rapidamente recorreram ao Reddit e outras redes para reclamar que não havia como desativar o recurso.

Diante de toda a comoção, o WhatsApp decidiu quebrar o silêncio e, em declaração à BBC, explicou que acredita que “oferecer essas opções é positivo” e que, como sempre, “eles ouvem o feedback da comunidade”. Basicamente, eles comparam o círculo azul a outras funções fixas, como canais: ele está lá para ficar.

Eles esclareceram, no entanto, que o assistente não tem acesso aos seus bate-papos pessoais, sejam eles com amigos ou familiares. O Meta explica que o Meta AI só pode ler o que você compartilha diretamente com ele em seu próprio bate-papo. Mas mesmo com esse esclarecimento, questões sobre privacidade continuam persistindo.

Uma pequena oferta de paz: “Privacidade Avançada de Chat”

Sabendo que o problema não iria se resolver sozinho, o WhatsApp anunciou uma nova ferramenta para tentar acalmar os ânimos: o Advanced Chat Privacy.

Com esse recurso, você pode limitar o quanto seus contatos podem compartilhar com outros aplicativos ou ferramentas de IA. Quando ativado, seus amigos não poderão exportar bate-papos, baixar fotos e vídeos automaticamente ou usar o que você diz nessas conversas para alimentar outras IAs.

ANÚNCIO

Para ativá-lo, basta tocar no nome do chat e procurar a opção Privacidade Avançada do Chat. O WhatsApp também prometeu que esta é apenas a primeira de várias medidas de proteção que serão implementadas em breve.

As pessoas realmente odeiam a Meta AI?

A resposta, como quase sempre, é: depende. Uma pesquisa recente no canal WhatsApp do TechRadar mostrou que 42% dos usuários disseram que “nunca tocariam” no círculo azul.

Mas outros 41% admitiram que clicariam nele “talvez de vez em quando”, e 17% disseram que planejavam usar o Meta AI regularmente, assim como fariam com o ChatGPT.

LEIA TAMBÉM:

Os novos destinos que os fabricantes de PC estão considerando para evitar tarifas dos EUA

Rumor: iPhone 17 Air pode ser tão fino quanto um Galaxy Z Fold

Elon Musk deixa o governo e retorna à gestão da Tesla: analistas dizem que é tarde demais

Então, o círculo azul pode não conquistar o coração de todos ainda, mas quem sabe... Talvez em alguns meses todos nós estaremos contando com a Meta AI para responder à nossa tia no grupo familiar.