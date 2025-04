Solução dos clientes da Intel para evitar tarifas? Comprar CPUs mais antigas

Com o aumento das tarifas e uma possível recessão iminente, os clientes da Intel estão tomando uma decisão muito prática: comprar processadores mais antigos em vez de investir nos modelos mais recentes e brilhantes.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

De acordo com o CFO da Intel, David Zinsner, as vendas dos chips Raptor Lake, lançados em 2023, superaram as dos novos chips Lunar Lake, provando que a nostalgia e a economia de custos superam a necessidade do que há de mais moderno e melhor.

No entanto, Zinsner também expressou algum pessimismo sobre o futuro da empresa, culpando a volatilidade política nos EUA e o risco de uma recessão.

“O ambiente é tão incerto que prever o desempenho da Intel é quase como jogar roleta russa”, disse ele em sua conversa com analistas. Spoiler: Não ajuda o fato de seus planos de investimento variarem de US$ 8 bilhões a US$ 11 bilhões devido à incerteza sobre a Lei CHIPS.

Comprar processadores antigos: o truque favorito de 2025

E o que os clientes fazem para sobreviver a todo esse caos? Simples: eles são lançados como produtos N-1 ou N-2 (o nome elegante que a Intel dá às suas gerações passadas).

Michelle Johnston Holthaus, que voltou a liderar a Intel Products, explicou que os clientes preferem esses chips mais antigos porque eles conseguem manter preços competitivos que os consumidores estão realmente dispostos a pagar.

ANÚNCIO

Além disso, o Meteor Lake e o Lunar Lake, embora poderosos, têm um custo de produção mais alto, tanto para a Intel quanto para os fabricantes de computadores. Então, se eles podem oferecer Raptor Lake mais barato e entregar, por que se preocupar?

E a realidade é que os processadores da série Core Ultra 200 também não conseguiram conquistar corações. De fato, o desempenho da 15ª geração (Arrow Lake) não impressionou muito os críticos.

O que vem a seguir para Panther Lake?

Enquanto isso, a Intel já está preparando o terreno para o lançamento do Panther Lake, sua nova joia tecnológica baseada no processo 18A. A previsão é de que ele chegue ainda este ano, embora a maior parte das remessas deva ocorrer em 2026.

Quando a analista Stacy Rasgon perguntou se os clientes gostariam de investir no Panther Lake após ignorar o Meteor e o Lunar Lake, Holthaus não hesitou: “O Panther Lake tem excelente desempenho e preço, e a demanda por PCs com IA continua forte. Então, sim, temos fé.”

A meta da Intel é que 70% do silício usado em Panther Lake seja produzido em suas próprias fábricas. E mais tarde, com Nova Lake em 2026, eles pretendem expandir ainda mais sua independência de fabricação.

O caminho não será fácil

No entanto, Lip-Bu Tan, o novo CEO da Intel, deixou claro que isso não será uma tarefa fácil: “Não existe solução mágica”. A Intel terá que simplificar sua estrutura organizacional (dizer adeus a algumas camadas de gerenciamento) e exigir que os funcionários estejam no escritório pelo menos quatro dias por semana.

Em termos de resultados, a Intel não está em sua melhor forma: relatou US$ 800 milhões em perdas em receitas de US$ 12,7 bilhões, quase o mesmo que no ano anterior. O setor de computadores pessoais caiu 8% em relação a 2024.

LEIA TAMBÉM:

Os novos destinos que os fabricantes de PC estão considerando para evitar tarifas dos EUA

Rumor: iPhone 17 Air pode ser tão fino quanto um Galaxy Z Fold

Elon Musk deixa o governo e retorna à gestão da Tesla: analistas dizem que é tarde demais

Então você sabe: embora novos lançamentos continuem surgindo, muitos preferem continuar confiando nos processadores confiáveis ​​que já conhecem. Porque, em tempos difíceis, o velho conhecido às vezes é melhor que o novo desconhecido.