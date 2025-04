Esta picape elétrica está fazendo tudo que o Cybertruck da Tesla não conseguiu fazer: vai ser um sucesso

Do nada (ou melhor, dos bolsos da Amazon e de Jeff Bezos), uma nova empresa de veículos elétricos acaba de entrar em cena, pronta para agitar o mercado. A Slate Auto revelou uma picape elétrica que não precisa ser gigantesca, futurista ou cara para atrair atenção.

A fórmula secreta? Simplicidade, funcionalidade e um preço que não assusta.

Enquanto o Cybertruck da Tesla continua dividindo opiniões com seu estilo de tanque espacial e alto preço, a Slate propõe algo radicalmente diferente: uma picape prática, compacta e acessível, projetada para aqueles que realmente usam seu veículo como uma ferramenta de trabalho... e não como um acessório do Instagram.

Tamanho retrô, estilo funcional e preço acessível

A caminhonete da Slate é uma lufada de ar fresco: do tamanho das lendárias picapes Toyota e Nissan dos anos 80, tem painéis compostos prontos para envelopamento — sim, eles vendem kits de adesivos personalizados a partir de US$ 500 — e nenhuma decoração desnecessária. Sem cromo, sem exageros.

O melhor? O preço base é de cerca de US$ 27.000 e, com incentivos fiscais, você pode acabar pagando cerca de US$ 20.000. Uma pechincha comparado ao que costumamos ver no mercado de eletricidade hoje.

Projetado para o trabalho (e para aqueles que odeiam telas grandes)

O Slate é uma picape de dois lugares com caçamba de 1.047 litros. Mas se você quiser transformá-lo em um SUV de cinco lugares, poderá fazê-lo com um kit adicional. Tudo modular, tudo feito sob medida para você.

Em termos de desempenho, ele tem um motor traseiro que entrega 201 cavalos de potência, torque decente e acelera de 0 a 100 km/h em cerca de oito segundos. Nada que quebre recordes, mas é mais do que suficiente para o uso diário. Ah, e sua velocidade máxima é de 144 km/h: não espere corridas, mas você também não precisa disso.

Há também um espaçoso “frunk” frontal (sim, porta-malas dianteiro), e o interior se concentra na simplicidade: um suporte para seu telefone ou tablet, alto-falantes opcionais e espaço suficiente para você se concentrar no que é importante: dirigir.

O que a torna tão especial?

Enquanto a Tesla optou pelo excesso, a Slate optou pela praticidade:

Nenhuma tela gigante desnecessária.

Um design simples e robusto.

Uma bateria decente (com opções de 52,7 kWh ou 84,3 kWh) e carregamento rápido de 10% a 80% em apenas 30 minutos.

Controle de cruzeiro básico, travamento central e uma porta USB estão incluídos, porque sabemos que você não consegue viver sem seu smartphone.

Capacidade de reboque monstruosa? Não. Interior luxuoso? Nenhum. Mas, em sua simplicidade, o Slate vai direto ao coração (e ao bolso) daqueles que precisam de um caminhão que trabalhe tão duro quanto eles.

Uma receita para o sucesso?

Embora a empresa seja nova e seus primeiros modelos ainda não tenham sido vistos nas ruas (a produção começa no ano que vem em Michigan), tudo indica que a Slate entendeu algo que muitos esqueceram: às vezes, menos é mais.

Uma picape pequena, acessível, confiável e adaptável pode ser exatamente o que o mercado precisa, especialmente agora que parece que todo mundo quer vender uma caminhonete elétrica do tamanho de um porta-aviões.

O Slate será o anti-Cybertruck definitivo? Não sei você, mas eu já quero ver rolar.