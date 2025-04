Diga adeus às senhas: cinco maneiras fáceis de começar a usar chaves de acesso

Se você está cansado de memorizar senhas impossíveis como “P@ssw0rd!#2024” ou se pergunta se usou uma letra maiúscula a mais, é hora de dar as boas-vindas às chaves de acesso. Elas são mais simples, mais seguras e também protegem melhor contra ataques de phishing, que são comuns hoje em dia.

Toda vez que isso é mencionado, todos dizem: “Parece ótimo! Mas como começo?” Não se preocupe, você não precisa ser um especialista. A PC World compartilhou as cinco maneiras mais fáceis de salvar suas senhas:

1. Seu smartphone: o rei da praticidade

Se você é daqueles que já usa o celular para tudo, essa é a opção ideal. A criação de senhas no seu telefone é automática e funciona tanto no iOS quanto no Android. Além disso, desbloqueá-los com sua impressão digital ou rosto é tão rápido que quase parece futurista.

2. Seu tablet: seu backup elegante em casa

Você deixa seu tablet em casa e quer um segundo dispositivo caso perca seu telefone? Perfeito. Usá-lo para armazenar suas senhas é igualmente fácil e lhe dá mais tranquilidade.

3. Seu computador: se você prefere a tela grande

Você é mais do tipo que usa laptop ou PC? O Windows também salva senhas nativamente. Ideal se você costuma trabalhar mais no seu desktop do que no seu celular.

4. Uma chave de hardware: segurança ao mais alto nível

Você quer se sentir como se estivesse em um filme de espionagem? Use uma chave de segurança como a YubiKey ou a Titan do Google. Essas chaves físicas armazenam seus códigos de acesso e oferecem uma camada brutal de segurança. Apenas certifique-se de que eles sejam compatíveis com FIDO2 para que tudo funcione perfeitamente.

5. Seu gerenciador de senhas: porque eles ainda têm seu lugar

Embora o futuro indique que você deve deixar as senhas para trás, seu gerenciador de senhas ainda será útil para armazenar suas novas chaves de acesso. Lembre-se de proteger sua conta de gerência com uma senha forte e (muito importante) habilitar a autenticação de dois fatores.

E se eu perder meu dispositivo?

Não entrar em pânico. Embora as chaves de acesso sejam únicas e não possam ser clonadas, você sempre pode criar cópias de backup em outros dispositivos. Você também pode manter sua senha antiga como backup, mas sempre reforce-a com autenticação em duas etapas para evitar surpresas desagradáveis.

Hoje, gigantes como Google, Apple, Microsoft, Target e Best Buy já estão apostando pesado em senhas. Eles ainda não dominaram toda a web, mas quem já os utiliza concorda: menos senhas, menos dores de cabeça.

Pronto para mergulhar nas chaves de acesso e esquecer as senhas de uma vez por todas?