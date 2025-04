A bateria do seu iPhone está acabando? Desative essas 3 funções e estenda-a ao máximo

Você é uma daquelas pessoas que vê o aviso de “Modo de baixo consumo” mais vezes ao dia do que as notificações do WhatsApp? Não se preocupe, você não está sozinho. Embora todos saibamos que as baterias do iPhone perdem energia com o tempo, existem truques simples para fazer com que cada carga dure um pouco mais — e não ficar sem bateria justamente quando você mais precisa.

Além de verificar o status da bateria no menu Status da Bateria (spoiler: mais de 80% da capacidade ainda é considerada “boa”), você pode otimizar o desempenho desabilitando alguns recursos que, sem você perceber, estão sugando energia como um buraco negro.

Diremos a você quais são as três configurações do iOS que você deve desativar agora mesmo se quiser dar uma melhorada na sua bateria. Vamos ao que interessa:

1. Adeus aos widgets na tela de bloqueio

Sim, os widgets são bonitos e úteis... mas também drenam a bateria. Cada widget que você vê na tela de bloqueio faz com que um aplicativo seja executado em segundo plano para atualizar informações como o clima, resultados esportivos ou a taxa de câmbio do dólar.

Você quer economizar bateria? Remova widgets ou use um plano de fundo de tela de bloqueio mais simples. Veja como fazer:

Pressione e segure a tela de bloqueio.

Toque em Personalizar > Tela de bloqueio.

Toque na caixa de widgets e remova aqueles que você não precisa (botão “—” em cada um).

Mais minimalismo, mais bateria. Ganha-ganha.

2. Reduza o movimento da interface

O iPhone está cheio de animações fofas: aplicativos que flutuam, telas que deslizam suavemente, cores que se destacam quando você ativa a Siri... tudo muito legal, sim, mas esses efeitos também drenam a bateria.

Se você prefere um iPhone mais discreto, mas com bastante energia para durar, faça o seguinte:

Acesse Ajustes > Acessibilidade > Movimento.

Ative Reduzir movimento.

Não é tão espetacular visualmente, mas sua bateria vai agradecer.

3. Desative a vibração do teclado

Desde o iOS 16, o teclado do seu iPhone pode vibrar levemente enquanto você digita, o que é ótimo... até você perceber que a bateria desaparece como mágica.

A Apple reconhece que esse feedback tátil consome energia, embora não diga exatamente quanto. Se você não quer correr o risco, é melhor desligá-lo:

Abra Configurações > Sons e Tato > Feedback do Teclado.

Desabilite a opção tátil.

Isso pode deixar seus dedos um pouco desconfortáveis, mas a porcentagem da bateria diminuirá mais lentamente.

Com esses três ajustes, você não dobrará a vida útil do seu iPhone, mas sentirá a diferença, especialmente naqueles dias longos em que carregar o telefone não é uma opção. Porque às vezes, sobreviver com 15% de bateria é uma arte.