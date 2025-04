Rumor: iPhone 17 Air pode ser tão fino quanto um Galaxy Z Fold

Enquanto o mundo aguarda ansiosamente o lançamento do Galaxy S25 Edge, a Apple está supostamente preparando sua própria surpresa: o iPhone 17 Air, um dispositivo que, de acordo com novos vazamentos, pode ser o iPhone mais fino de todos os tempos.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

A bomba foi lançada por Lewis Hilsenteger, do canal Unbox Therapy, que mostrou em um vídeo dois mockups vazados do próximo iPhone 17 Air. E sim, a reação dele diz tudo: ele ficou surpreso com o quão fino o objeto era em sua mão.

De quanto estamos falando?

Hilsenteger pegou uma régua e mediu: 5,65 mm em seu ponto mais fino. Para se ter uma ideia, o atual iPhone 15 Pro Max tem cerca de 8,25 mm de espessura. E se o rumor se confirmar, este modelo Air seria ainda mais fino que o Galaxy S25 Edge, que supostamente mede cerca de 5,84 mm.

Mas o mais louco é que esse número se aproxima da espessura do Galaxy Z Fold 6 aberto, que mede apenas 5,6 mm. Um iPhone com corpo rígido e fino pode estabelecer um novo padrão de design no ecossistema móvel.

Mais alto, mas não maior

Comparado aos seus irmãos, o modelo Air parece um pouco mais alto que os iPhones atuais, embora ainda seja mais compacto que o Pro Max. Em outras palavras, mais leve, mais fino e possivelmente mais elegante.

Além disso, Sonny Dickson também postou imagens de unidades de teste pretas no X (antigo Twitter), que parecem um pouco mais polidas do que os modelos azuis vistos no vídeo Unbox Therapy. Tudo indica que a Apple está ajustando detalhes ao longo do tempo.

ANÚNCIO

Quando veremos esse modelo em ação?

O iPhone 17 Air ainda está longe de ser lançado, mas as atenções já estão voltadas para seu design ultrafino. Enquanto isso, a concorrência também avança rapidamente: de acordo com novos vazamentos, o Galaxy S25 Edge pode ser lançado globalmente em 30 de maio.

LEIA TAMBÉM:

As cinco vantagens mais significativas de ter um iPhone com porta USB-C

Golpistas estão se aproveitando da febre japonesa pelo Nintendo Switch 2

Missão da Agência Espacial Europeia captura a imagem mais detalhada do Sol já obtida

Parece que a próxima batalha entre Apple e Samsung não será sobre potência ou câmeras... mas sobre quem consegue atingir o design mais fino sem sacrificar o desempenho.