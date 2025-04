Os novos destinos que os fabricantes de PC estão considerando para evitar tarifas dos EUA

Quando você pensa em fábricas de PCs, a China provavelmente vem à mente. Mas isso está começando a mudar. O culpado? As tarifas altíssimas que os EUA estão impondo sobre produtos fabricados na China estão forçando empresas como Lenovo, HP e Dell a procurar novos locais para fabricar seus computadores... e parece que a Arábia Saudita está sendo apontada como um novo destino.

De acordo com uma reportagem do DigiTimes (via Tom’s Hardware), a Lenovo já se antecipou: anunciou que abrirá uma fábrica de montagem de PCs e servidores em Riad, apoiada por um investimento de US$ 2 bilhões, cortesia do Fundo de Investimento Público Saudita. Nada mal, né?

O plano não termina aí. A Lenovo também planeja estabelecer uma nova sede para o Oriente Médio e a África na mesma área. Objetivo: fabricar, expandir e, no processo, evitar aumentos de tarifas.

Arábia Saudita: menos impostos, mais oportunidades

E por que a Arábia Saudita, logo ali no mundo? Simples: os impostos são muito mais baixos. Enquanto importar da China envolve pagar até 245% em tarifas, com a Arábia Saudita a taxa é de 10%. A diferença é tão grande que fazer as malas e se mudar parece uma ótima ideia.

A HP e a Dell também estão explorando a área e já enviaram pessoas para ver se vale a pena construir fábricas lá, aproveitando o forte interesse do governo saudita em atrair tecnologia e capital estrangeiros.

Além disso, a Arábia Saudita oferece uma localização estratégica para acessar novos mercados no Oriente Médio e na África, algo que a Lenovo já deixou claro que quer aproveitar.

Os EUA continuam sendo o prêmio principal

Para colocar isso em perspectiva: em 2024, a Lenovo vendeu mais de 11.800 computadores nos EUA, ficando em terceiro lugar, atrás da HP e da Dell. E os Estados Unidos foram responsáveis ​​por 27% das vendas globais de PCs. Então sim, manter esse relacionamento com os Estados Unidos sem pagar demais é fundamental.

E cuidado, eles não são os únicos fugindo da China. A Apple e a TSMC também estão buscando alternativas, investindo em produção e pesquisa em solo americano.

O panorama está se movendo

Como Greg Davis, da Canalys, explicou, as tarifas estão criando uma tempestade perfeita de preços instáveis ​​e decisões precipitadas. As marcas são forçadas a reagir enquanto os consumidores, bem... só querem saber se seu próximo laptop vai custar os olhos da cara.

“Com tantas reviravoltas nas políticas e nos tempos de implementação, não há certeza sobre quanto você pagará por um produto de tecnologia este ano”, disse Davis.

Então, se você vir o notebook dos seus sonhos subindo de preço ou desaparecendo do estoque, já sabe o motivo: as fábricas estão migrando para o GPS.