Elon Musk deixa o governo e retorna à gestão da Tesla: analistas dizem que é tarde demais

Fontes internacionais revelam que Elon Musk renunciará ao cargo de diretor do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Os motivos para sua saída do governo Donald Trump têm a ver com seu retorno ao cargo de CEO da Tesla Motors.

De acordo com a CNN, a renúncia de Elon Musk do DOGE entrará em vigor em maio. Ele estará de volta ao seu escritório na Tesla no mês que vem, de acordo com o que o próprio magnata disse aos investidores.

Sua renúncia do DOGE não será completa. Elon Musk reservaria alguns dias da semana para revisar projetos da administração e cortes públicos no governo dos Estados Unidos, assim como prometeu ao seu amigo, Donald Trump.

No entanto, por enquanto, ele precisa dedicar seu tempo e esforço à Tesla, uma empresa que está em queda livre nos últimos 12 meses, tanto em termos de vendas quanto em valor de ações. Na verdade, analistas financeiros dizem que pode ser tarde demais para reanimar a empresa de carros elétricos.

Há registros de muitas manifestações globais contra Elon Musk

Tesla: Vendas e Ações em Queda Livre

O site Ivestopedia relata em um artigo que a Tesla registrou uma queda de 45% nas vendas de carros durante o primeiro trimestre de 2025 no mercado europeu, em comparação ao ano anterior.

Somente em janeiro, as entregas de vários modelos da Tesla caíram 50,3% em relação ao ano anterior. O mais impressionante é que, no geral, as vendas de veículos elétricos cresceram nesse período no mercado europeu.

O Business Insider tem um relatório dedicado exclusivamente às ações, revelando que, desde seu pico em 2024, o preço de seus instrumentos financeiros caiu aproximadamente 40%.

No início de 2025, cada ação da Tesla estava em US$ 246, refletindo um declínio de 34% até agora neste ano.

O presidente Donald Trump e Elon Musk na Casa Branca, em Washington. (Foto/Alex Brandon) AP (Alex Brandon/AP)

Dan Ives, da Wedbush Securities, um conhecido insider da Tesla em Wall Street, diz que as vendas da empresa cairão por causa do perfil político de Musk. Portanto, é altamente provável que o retorno de Elon à empresa não tenha nenhum impacto positivo no mercado de ações da empresa inicialmente.

“Os danos à marca causados ​​por Musk na Casa Branca/DOGE nos últimos meses não serão apagados por esta decisão, e parte deles ficará para sempre gravado na Europa e nos Estados Unidos”, disse Ives.

Gordon Johnson, da GLJ Research, um analista um pouco mais radical, diz que o dano que Elon Musk causou à Tesla com seu envolvimento político é irreversível.

“Essa ideia de que eles vão focar na Tesla para que suas vendas se recuperem é um completo absurdo. O dano que eles causaram é 100% irreversível”, disse ele, segundo a CNN em espanhol.