Sim, é verdade: Michael Bay dirigirá um filme baseado em clássico dos videogames

O que parecia uma piada na internet foi confirmado: Michael Bay dirigirá um filme live-action baseado no clássico videogame OutRun. Sim, o próprio Bay, especialista em cenas épicas, perseguições impossíveis e explosões a cada cinco minutos.

O anúncio foi feito pela Sega em 22 de abril, em colaboração com a Universal Pictures, e promete ser uma das adaptações de videogame mais emocionantes em andamento em Hollywood.

OutRun, o jogo que fez os motores funcionarem desde os anos 80

Para quem não sabe (ou só jogou em emuladores), OutRun foi um fenômeno dos fliperamas desde seu lançamento em 1986. Era simples, mas viciante: carros esportivos, velocidade máxima e paisagens que pareciam saídas de um cartão-postal.

Sua estética, sua música e seu estilo marcaram época, a ponto de inspirarem um subgênero musical inteiro: o synthwave “Outrun”.

Com diversas versões para console e milhões de fãs ao redor do mundo, não é surpresa que a Sega o tenha escolhido como sua próxima franquia para o cinema.

E quem está por trás do projeto?

Além de Bay na cadeira de diretor (e também como produtor), o filme contará com:

Brad Fuller (Platinum Dunes) em produção

Jason Rothwell (Polar) escrevendo o roteiro

Sydney Sweeney (Anyone But You, Immaculate) também atua como produtor

Toru Nakahara e Shuji Utsumi da Sega supervisionando tudo

A Universal está apostando pesado neste projeto, após o sucesso global de The Super Mario Bros. Movie (US$ 1,4 bilhão) e Five Nights at Freddy’s (US$ 290 milhões). O objetivo: adicionar mais um sucesso à sua lista de adaptações bem-sucedidas.

Por que Michael Bay?

Bay não é estranha em fazer as coisas explodirem em estilo. Desde sua estreia com Bad Boys até sagas como Transformers e filmes como Armageddon e The Rock, sua assinatura é clara: ação ininterrupta, efeitos impressionantes e momentos que fazem as poltronas vibrarem.

Até seu primeiro filme em streaming, Esquadrão 6, foi um sucesso na Netflix, com 83 milhões de visualizações. Então, se alguém consegue fazer um videogame de corrida parecer uma montanha-russa de adrenalina, é ele.