Possível venda do Google Chrome: potencial comprador é revelado como empresa líder em IA

O Google está enfrentando vários casos antitruste nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça teria que forçar a gigante de Mountain View a vender várias de suas empresas-mãe para reduzir o domínio da organização no mercado de plataformas digitais.

Uma das principais empresas visadas para venda é o Google Chrome. O navegador da gigante de Mountain View atualmente detém aproximadamente 66% do mercado global e 53% nos EUA.

É por isso que essa ala do Google é uma das principais unidades que o Departamento de Justiça está tentando vender à empresa. O argumento é que o Chrome dá ao Google uma vantagem significativa ao coletar dados que fortalecem seu mecanismo de busca, consolidando sua posição dominante.

Outras empresas alvos deste caso antitruste incluem Android e Google Ads.

O Google Chrome já tem um comprador

No entanto, a cereja do bolo parece ser o Google Chrome e, de acordo com o The Verge, o pessoal da OpenAI quer comprar o famoso navegador.

“Se o Google for forçado a vender o Chrome, o gerente de produto da ChatGPT disse a um juiz que a OpenAI estaria interessada em comprar o navegador”, relatou o veículo mencionado, citando a Reuters.

Nick Turley, executivo sênior da OpenAI, teria abordado o Google no ano passado sobre uma colaboração na qual o ChatGPT usa a tecnologia de busca do Google.

O serviço de IA do ChatGPT pode extrair informações do Bing, e o OpenAI é claramente melhor atendido por um gigante de buscas como o Google Chrome.

“Acreditamos que ter vários parceiros, e particularmente a API do Google, nos permitiria oferecer um produto melhor aos usuários”, disse a OpenAI em um comunicado. Embora tenham esclarecido: “Atualmente não temos nenhuma aliança com o Google”.

As peças na ala digital do mundo “corporativo” estão mudando, e este é mais um episódio da novela da venda do Google, uma tentativa de evitar ser considerado um monopólio.

Eles ainda não foram forçados a vender, mas a OpenAI já está preparada para a situação, caso necessário.