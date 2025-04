O clone do CapCut foi lançado: Instagram apresenta o Edits

Depois de meses de rumores, o Instagram finalmente lançou o Edits, seu aplicativo de edição de vídeo que — não vamos mentir — é bem parecido com o CapCut, a famosa ferramenta da ByteDance (sim, a mesma empresa por trás do TikTok).

O aplicativo já está disponível gratuitamente para iOS e Android e foi projetado especificamente para criadores de conteúdo que desejam algo mais poderoso do que o editor básico do Instagram.

O que há de novo no Edits (e quanto ele copia)?

O Edits não é apenas um editor de vídeo mais bonito. De acordo com o Instagram, é um “aplicativo de criação de vídeos para criadores”, com recursos que vão além do típico cortar e colar:

Animações de IA a partir de imagens estáticas

Tela verde com substituição automática

Recorte inteligente de assunto em vídeo

Gestão de projetos, ideias e notas criativas

Métricas de desempenho de conteúdo

Sim, muitos desses recursos parecem MUITO com o CapCut. Mas o Instagram diz que sua abordagem será um pouco diferente: mais ferramentas, mais controle criativo e um público mais especializado.

Mosseri admite: sim, parece semelhante, mas não é igual

Adam Mosseri, diretor do Instagram, não hesitou em fazer a comparação com o CapCut. No Threads, ele reconheceu as semelhanças, mas esclareceu que o Edits é mais focado em criadores profissionais do que em usuários casuais. Ele ainda disse que o aplicativo acabará sendo “bem diferente”, mas isso ainda não está claro.

E o que vem depois?

O Instagram já divulgou alguns recursos futuros que parecem bastante promissores:

Quadros-chave

Mais ferramentas com inteligência artificial

Colaborações em vídeo com outros usuários

Tudo indica que a Meta quer atrair criadores que criam conteúdo fora do aplicativo, mas ainda querem compartilhá-lo no Instagram e no Reels… sem precisar passar pelo TikTok ou CapCut.