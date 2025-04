Nova descoberta arqueológica na China: a “Princesa Vermelha” tinha dentes pintados com mercúrio

Foi basicamente uma descoberta nova que ocorreu na famosa Rota da Seda, na China. Arqueólogos que escavavam na região encontraram os restos mortais de uma jovem com uma característica estranha: dentes avermelhados.

Ela foi apelidada de “Princesa Vermelha”, pois essa característica inicialmente significava que ela era uma pessoa de alta posição social. No entanto, é impressionante que a substância em seus dentes fosse altamente tóxica. A cor foi obtida pela combinação de cinábrio com sulfeto de mercúrio, de acordo com o Muy Interesante.

Esta descoberta foi registrada no cemitério Shengjindian, na região de Turpan, noroeste da China. Esta era uma área estratégica durante a Dinastia Han (há mais de 2.000 anos) por onde passavam caravanas da Rota da Seda.

Os arqueólogos responsáveis ​​por esta descoberta relatam que os restos mortais encontrados pertencem a uma mulher entre 20 e 25 anos.

O pigmento foi identificado como cinábrio, um mineral valioso na época, mas também extremamente venenoso. Para os pesquisadores, o fato mais marcante não é apenas o material, mas o fato de ele ter sido usado durante a vida, provavelmente como uma forma de embelezamento, status ou até mesmo proteção espiritual.

Crânio da Princesa Vermelha

Análises químicas mostraram que o pigmento estava ligado aos dentes com um ligante proteico, provavelmente derivado de ovo ou leite, uma técnica sem precedentes conhecidos na história antiga da região.

O cinábrio não é encontrado naturalmente em Turpan, indicando que foi importado, provavelmente de outras regiões, por meio de rotas comerciais. Isso reforça a ideia de que a mulher pertencia a uma comunidade com acesso a bens de luxo e redes de troca sofisticadas, embora sua linhagem não tenha sido confirmada.

Crânio da Princesa Vermelha

Outras descobertas na escavação arqueológica

Ao redor do sarcófago, os cientistas encontraram contas de vidro, ornamentos de ouro e objetos de bronze, o que também sugere que ela era alguém de certa posição ou valor simbólico dentro de seu grupo social.

Entretanto, a análise óssea não revelou vestígios de envenenamento por mercúrio, levantando novas questões: seria este um ritual esporádico? Uma moda? Ou talvez um símbolo reservado para ocasiões especiais?